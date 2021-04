Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Σαουδάρα ομόλογό του, Φάισαλ μπιν Φαρχάν (Faisal bin Farhan), είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, η αντιμετώπιση της πανδημίας και η συμβολή Σαουδικής Αραβίας, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

I spoke by phone to #SaudiArabia FM @FaisalbinFarhan. Focus on issues of mutual interest and the fight against #COVID19. pic.twitter.com/zUsytSqF8h