Επικοινωνία Ερντογάν - Στόλτενμπεργκ για την κρίση στην Ουκρανία

Eπικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για το ζήτημα Ρωσίας-Ουκρανίας. Ειδικότερα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter:

«Μίλησα στον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συζητήσουμε τη συγκέντρωση δυνάμεων της Ρωσίας μέσα και γύρω από την Ουκρανία. Τον ευχαρίστησα για την ενεργή υποστήριξή του και την προσωπική του δέσμευση για την εξεύρεση πολιτικής λύσης και καλωσόρισα την ισχυρή πρακτική υποστήριξη της Τουρκίας στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ παραμένει έτοιμο για διάλογο».

Spoke to President @RTErdogan to discuss #Russia’s buildup in and around #Ukraine. I thanked him for his active support & personal engagement to find a political solution, and welcomed #Turkey's strong practical support to #Ukraine. #NATO remains ready for dialogue.