Επεισόδια και εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο

Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέστειλε εκτάκτως τη συνεδρίαση που είχε σκοπό να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές μετά την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αστυνομικοί εμφανίζονται να έχουν τραβήξει όπλα ενώ έκαναν και χρήση δακρυγόνων για να τους απωθήσουν. Η αστυνομία εκκένωσε τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία καθώς οι υποστηρικτές του Τραμπ μπήκαν στις αίθουσες του Κογκρέσου με αποτέλεσμα να διακοπούν οι συζητήσεις.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι μέλη της Εθνοφρουράς καθώς και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας αναπτύσσονται γύρω από το Καπιτώλιο. Το CNN μετέδωσε ότι μία γυναίκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση αφότου δέχθηκε πυροβολισμό ενώ αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς φυγαδεύτηκε από την αίθουσα που γινόταν η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων από τους εκλέκτορες και το κτίριο του Καπιτωλίου μπήκε σε lockdown. Γερουσιαστές μεταξύ των οποίων η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις

και βουλευτές αρχικά κλειδώθηκαν εντός της αίθουσας και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γερουσιαστές κλήθηκαν αρχικά να πέσουν κάτω από τα έδρανα, για να προστατευθούν, ενώ τους μοιράστηκαν και αντιασφυξιογονες μάσκες.

Ο Ρεπουμπλικανός Βουλευτής Άνταμ Κίζινγκερ και σφοδρός πολέμιος του Τραμπ, εν μέσω των επεισοδίων έκανε λόγο "για απόπειρα πραξικοπήματος"

This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021

Όλα άρχισαν μετά τη μία μ.μ. όταν εκατοντάδες διαδηλωτές υπέρ του Τραμπ έσπρωξαν τα οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά του Καπιτωλίου και δεν δίστασαν να επιτεθούν σε αστυνομικούς αποκαλώντας τους ακόμη και "προδότες" επειδή έκαναν τη δουλειά τους. Περίπου 90 λεπτά αργότερα, η αστυνομία είπε ότι διαδηλωτές μπήκαν στο κτίριο.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν διαδηλωτές να παραβιάζουν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, και να ανεβαίνουν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν.

Μετά την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο, ο Ντόναλντ Τραμπ τους κάλεσε να κάνουν ειρηνικές διαδηλώσεις. "Παρακαλώ υποστηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου και τις αρχές επιβολής του νόμου. Είναι πραγματικά στο πλευρό της χώρας μας. Μείνετε ειρηνικοί*, έγραψε.

Όμως, η ζημιά είχε ήδη γίνει, καθώς με την ομιλία του νωρίτερα κλιμάκωσε την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα, δηλώνοντας στους υποστηρικτές του "δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ". Ο Τραμπ σε κάλεσε για μια ακόμα φορά χωρίς επιτυχία τον αντιπρόεδρο του ενώπιον του πλήθους των οπαδών του να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα.

"Είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε τη χώρα μας και το σύνταγμα μας. Οι πολιτείες θέλουν επανεκλογή. Ο Μάικ Πενς να κάνει το σωστό αμφισβητώντας την εκλογική διαδικασία. Με εμένα θα είστε πιο ευτυχισμένοι", έλεγε λίγη ώρα πριν τα επεισόδια.

Trump protesters just discharged a fire extinguisher outside Senate chamber. Many protesters are inside building, and most people are hiding from them pic.twitter.com/0y2sk8LHWd — Steven Nelson (@stevennelson10) January 6, 2021

I genuinely do not think we can survive another 16 days of this. https://t.co/B2aM7Tt3hj — Celeste Ng (@pronounced_ing) January 6, 2021

They breached the Capitol pic.twitter.com/tWKxojW2Hr — Matt Laslo (@MattLaslo) January 6, 2021