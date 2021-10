Επανήλθε μετά από επτάωρο blackout το Facebook

Επανήλθε σε λειτουργία μετά από επτά ώρες στο «σκοτάδι» η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, με τις δυσλειτουργίες που ταλαιπώρησαν δισεκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο να αποκαθίστανται. Το μεγαλύτερο blackout στην ιστορία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έλαβε τέλος λίγο μετά τις 01.00 ώρα Ελλάδος, χωρίς τουλάχιστον ως εκείνη τη στιγμή να έχουν επανέλθει πλήρως οι λειτουργίες σε όλες τις πλατφόρμες, καθώς παρατηρούνταν ακόμη προβλήματα.

Τα προβλήματα στο Facebook και στο Instagram άρχισαν να καταγράφονται γύρω στις 6μιση το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) και μετά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ως πιθανή αιτία πρόβλημα με το σύστημα Domain Name (DNS), το οποίο επιτρέπει στις διαδικτυακές διευθύνσεις να μεταφέρουν τους χρήστες στους ιστοτόπους τους.

Σε ανάρτησή της νωρίρτερα στο twitter δημοσιογράφος στους New York Times, είχε αναφέρει πως σε επικοινωνία με εργαζόμενο της εταιρείας πληροφορήθηκε ότι οι κάρτες εισόδου των εργαζομένων έχουν μπλοκάρει και δεν μπορούν να μπουν μέσα στο κτίριο που βρίσκονται τα μηχανήματα για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren?t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

«Όχι μόνο οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές του Facebook δεν είναι διαθέσιμες για το κοινό, αλλά και οι εσωτερικοί μηχανισμοί και οι πλατφόρμες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Workplace», γράφει στο Twitter ο δημοσιογράφος των New York Times, Ryan Mac.

Not only are Facebook's services and apps down for the public, its internal tools and communications platforms, including Workplace, are out as well. No one can do any work. Several people I've talked to said this is the equivalent of a "snow day" at the company. — Ryan Mac (@RMac18) October 4, 2021

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων ειδικοί εκτιμούν ότι το «κρασάρισμα» στο Facebook έχει πιθανώς προκληθεί από έναν συνδυασμό λάθους που κατέστησε μη διαθέσιμη για τους χρήστες την «επικοινωνία» με τους σέρβερς της εταιρείας, καθώς και ότι μπορεί να είναι το αποτέλεσμα εσωτερικού λάθους, αν και το σαμποτάζ από κάποιον εσωτερικό παράγοντα είναι θεωρητικά πιθανό.

Επίσης, χακάρισμα από έξω θεωρείται λιγότερο πιθανό, διότι, όπως αναφέρουν, μία μαζική επίθεση με στόχο να γονατίσει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα από τις πιο δημοφιλή ιστοσελίδες του κόσμου, θα απαιτούσε είτε συνδυασμό μεταξύ ισχυρών εγκληματικών ομάδων ή μία πολύ πρωτοποριακή τεχνολογία.

Το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας παρακολούθησης δικτυακών συστημάτων Cisco ThousandEyes, ανέφερε μέσω Twitter ότι μετά από δοκιμές φαίνεται πως η διακοπή οφείλεται σε συνεχιζόμενη αποτυχία του ανωτέρω συστήματος (DNS).

Facebook made BGP withdrawals near the time of the incident, however, 2 prefixes covering two of their 4 DNS nameservers (a and b) are still being advertised across the Internet. They are reachable on the Internet but traffic is dropping at Facebook?s network edge. pic.twitter.com/5Oz0TfifxS — ThousandEyes (@thousandeyes) October 4, 2021

Ο επικεφαλής τεχνολογίας του Facebook, Mike Schroepfer, με ανάρτησή του στο twitter, ζητά «ειλικρινή συγγνώμη σε όλους που επηρεάζονται από τις διακοπές των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το Facebook αυτή τη στιγμή».

«Αντιμετωπίζουμε προβλήματα δικτύωσης και οι ομάδες εργάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τον εντοπισμό σφαλμάτων και την αποκατάστασή τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα» προσθέτει.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Νωρίτερα, το Facebook ενημέρωσε ότι όποιος προσπαθεί να εισέλθει στον λογαριασμό του διαβάζει το μήνυμα πως «κάτι πήγε λάθος», ενώ στο Instagram δεν ανανεώνεται η ροή.

Η εταιρεία προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση μέσω twitter σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του προβλήματος ζητώντας συγγνώμη από τους χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

«Έχουμε ενημερωθεί ότι ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές μας και τα προϊόντα μας. Εργαζόμαστε για να επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν και ζητάμε συγγνώμη για αυτή την ταλαιπωρία» αναφέρει συγκεκριμένα.

We?re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We?re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Σημειώνεται ότι η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού αυτή την ώρα στη Wall Street υποχωρεί κατά 5,6%.

Η ιστοσελίδα Down Detector ανέφερε σήμερα κυρίως βλάβες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Ουάσινγκτον και το Παρίσι.