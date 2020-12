ΕΟΦ: «Καμπανάκι» για απόπειρες πώλησης ψεύτικων εμβολίων COVID-19

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ενημερώνει τους πολίτες και όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο του φαρμάκου για την προειδοποίηση της INTERPOL ότι διαπιστώνεται ιδιαίτερη δραστηριοποίηση παράνομων κυκλωμάτων για πώληση ψευδεπίγραφων φαρμάκων και ιδιαίτερα εμβολίων για την COVID-19.

Αναφέρει ότι σε κάποιες χώρες υπήρξαν ήδη κρούσματα (διαδικτυακά κα σε φυσικό επίπεδο), καθώς κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ανάγκη των πολιτών να προμηθευτούν «νωρίτερα» εμβόλια ή «ασφαλέστερα» και πιο «αποτελεσματικά» φάρμακα, επηρεαζόμενοι από εξαιρετικές προσφορές και παραπλανητικές διαφημίσεις.

Ο ΕΟΦ ενστερνίζεται πλήρως την προειδοποίηση και καλεί όλους σε επαγρύπνηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό οποιαδήποτε δελεαστική προσφορά ή πληροφορία προκύψει για την προμήθεια φαρμάκου εκτός της νόμιμης εφοδιαστική αλυσίδας, και ιδιαίτερα εμβολίου για την COVID-19, εκτός του πλαισίου του εθνικού σχεδιασμού που έχει ήδη δρομολογήσει και ανακοινώσει το υπουργείο Υγείας.

«Η προσπάθεια προσέλκυσης ιδιωτών και επιχειρήσεων αναμένεται να ενταθεί όσο διαρκεί η πανδημία, και ειδικά τώρα που επίκειται η έγκριση των πρώτων εμβολίων για την COVID-19 και η έναρξη των εμβολιασμών», σημειώνει ο ΕΟΦ.

Υπενθυμίζει ότι η αγορά φαρμακευτικών προϊόντων από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως μέσω διαδικτύου, μπορεί να θέσει σε εξαιρετικό κίνδυνο την υγεία, αλλά και την ίδια τη ζωή του ασθενούς - καταναλωτή που θα τα χρησιμοποιήσει.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/ygeia/eof-prosoxi-se-apopeires-polisis-pseydepigrafon-emvolion-covid-19

