Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για Τραμπ: Ενορχήστρωσε ένα πραξικόπημα με ψέματα

«Ο πρόεδρος Τραμπ ενορχήστρωσε ένα πραξικόπημα με ψέματα. Θέλησε να ανατρέψει τα αποτελέσματα των δίκαιων εκλογών. Είναι ένας αποτυχημένος ηγέτης», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, με ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο YouTube στέλνοντας ένα μήνυμα για τη δημοκρατία, μετά την εισβολή των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

