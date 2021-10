Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής, ένας απλός, αναπτυξιακός και δίκαιος φόρος

Το βιβλίο αυτό εισηγείται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια αναπτυξιακή μεταρρύθμιση, μια «επαναστατική» πρόταση για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων: τη θέσπιση του ενιαίου φορολογικού συντελεστή ή αλλιώς την υιοθέτηση του συστήματος της αναλογικής φορολογίας («Flat Tax»).

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το ποσοστό του φόρου πρέπει να μένει αμετάβλητο σε οποιοδήποτε ποσό κι αν ανέρχεται το εισόδημα των ανθρώπων. Οι πιο παραγωγικοί πολίτες δε θα πρέπει να τιμωρούνται μέσω μιας εξοντωτικής και άδικης φορολογίας. Θα πληρώνουν μεν μεγαλύτερο ποσό φόρου όταν το εισόδημά τους αυξάνεται, αλλά όχι και μεγαλύτερο ποσοστό φόρου από τους υπολοίπους.

Η καθιέρωση του ενιαίου φορολογικού συντελεστή σε συνδυασμό με την απλοποίηση συνολικά του φορολογικού συστήματος της χώρας θα ενθάρρυνε την παραγωγή, θα ενίσχυε τα κίνητρα δημιουργίας και πλουτισμού των ανθρώπων, θα απλοποιούσε δραστικά τις φορολογικές διαδικασίες, θα περιόριζε τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και θα αποκαθιστούσε τη φορολογική δικαιοσύνη.

Ο ενιαίος φορολογικός συντελεστής δε θα ευνοήσει τους ήδη πλούσιους, όπως μονότονα ισχυρίζονται οι υποστηρικτές του φορολογικού status quo. Οι πραγματικά ευνοημένοι από μια τέτοια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση θα είναι οι ταλαντούχοι, εργατικοί, ικανοί και δημιουργικοί άνθρωποι από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού, των οποίων σήμερα οι προσπάθειες υπονομεύονται και εμποδίζονται, και από τη φορολογία.

Ο Τάσος Ι. Αβραντίνης γεννήθηκε το 1969. Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, στο δίκαιο των επιχειρήσεων καθώς και στο φορολογικό δίκαιο. Είναι ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Αβραντίνης και Συνεργάτες». Είναι Πρόεδρος στο «Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών» και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του «Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης». Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του σωματείου «Φιλελεύθερο Φόρουμ» (1991) και των μη κερδοσκοπικών εταιρειών «Άμυνα του Πολίτη» (1998), «Δίκτυο Ελευθερίας» (2001) και «Αντιγραφειοκρατική Κίνηση» (2008).Διετέλεσε αντιδήμαρχος και πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αθηναίων (2011-2012).

Το διάστημα 2017-2018 υπήρξε μέλος της «Ομάδας Δράσης για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση της εξωστρέφειας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» που συγκρότησε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου Εκπαίδευση: Ελεύθερη επιλογή ή μια γάτα που γαβγίζει (Eκδόσεις The Athens Review of Books), ενώ έχει συμμετάσχει και στους συλλογικούς τόμους Η οικονομία της αγοράς στο μικροσκόπιο (Eκδόσεις Deree - Επίκεντρο) και Απρονοησία και νέμεση (Eκδόσεις The Athens Review of Books). Αρθρογραφεί τακτικά σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (Καθημερινή, Liberal, Φιλελεύθερος κ.ά.).