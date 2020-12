Ιστορική ημέρα: Εμβολιάστηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης - «Όλοι οι Έλληνες χαμογελάμε κάτω από τις μάσκες μας»

Ιστορικές στιγμές για την Ελλάδα καθώς το μεσημέρι της Κυριακής ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού στη χώρα. «Σήμερα όλοι οι Έλληνες χαμογελάμε κάτω από τις μάσκες μας», ήταν το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη μετά τον εμβολιασμό του στο Νοσοκομείο «Αττικόν». Ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος «για να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τον έλεγχο των ζωών μας», ενώ χαρακτήρισε «παντελώς ανώδυνη» τη διαδικασία.

Ο πρωθυπουργός εμβολιάστηκε στο «Αττικόν» στις 2.30 μ.μ. και έγινε ο τέταρτος άνθρωπος στη χώρα μας που έλαβε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, μετά τη νοσηλεύτρια Ευσταθία Καμπισιούλη, τον 88χρονο Μιχάλη Γιοβανίδη, αλλά και την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σε δήλωσή του, μετά τον εμβολιασμό, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «σήμερα όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες χαμογελάμε κάτω από τις μάσκες μας, καθώς ξεκινάει στην πατρίδα μας το δύσκολο εγχείρημα του μαζικού εμβολιασμού με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού», και πρόσθεσε ότι «ως πολιτική ηγεσία σήμερα στέλνουμε το παράδειγμα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «σκοπός μας είναι να εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού και καθώς ο εμβολιασμός θα προχωράει, θα διαπιστώνουν ακόμα και οι συμπολίτες μας που είναι καχύποπτοι ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και θα πείθονται ότι ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος για να τελειώνουμε με τον κορονοϊό και για να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τον έλεγχο των ζωών μας. Να αγκαλιάσουμε και να αγκαλιαστούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Να ξαναπάρει μπροστά η οικονομική δραστηριότητα».



Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «όλα αυτά πιστεύω ότι θα γίνουν πράξη μέσα στους πρώτους έξι μήνες του 2021, για να μπορέσουμε αυτήν την εμβληματική χρονιά που ξεκινάει σε λίγες ημέρες για τη χώρα μας -200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης- να γράψουμε ξανά νέες σελίδες αισιοδοξίας στην ιστορία του τόπου μας».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμα πως η σημερινή είναι «μια σπουδαία μέρα για την επιστήμη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κατάφερε και παρέδωσε το εμβόλιο την ίδια μέρα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας πράξη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».



Επισήμανε ακόμη πως «μαζί μας εμβολιάζονται και οι πρώτοι υγειονομικοί, οι οποίοι βρίσκονται από την αρχή στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορωνοϊού και στους οποίους χρωστάμε πολλά» τονίζοντας ότι «εμβολιάζονται πρώτοι και ως παράδειγμα, αλλά και για να είναι ασφαλείς στη μάχη που δίνουν».

Προσερχόμενος στο «Αττικόν» λίγο πριν τις 2.30 μ.μ., ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «για πρώτη φορά μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι» και ακολούθως χαιρέτησε το νοσηλευτικό προσωπικό. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ τον συνόδευε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο κ. Μητσοτάκης, πριν τον εμβολιασμό του, συμπλήρωσε το σχετικό έγγραφο και ακολούθως μετέβη στην αίθουσα του εμβολιασμού.

Αφού τήρησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, βάσει του πρωτοκόλλου, ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε για το προσωπικό και ακολούθως έκανε το εμβόλιο. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «παντελώς ανώδυνη» τη διαδικασία αφού ολοκληρώθηκε η χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου, και ευχήθηκε «καλή αρχή» στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Στη συνέχεια μετέβη σε αίθουσα αναμονής, όπου παρέμεινε για 15 λεπτά, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, για λόγους ασφαλείας.

Κ. Σακελλαροπούλου: «Δίπλα στην αγωνία φωλιάζει ένα χαμόγελο αισιοδοξίας»

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας εμβολιάστηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και έγινε η πρώτη κρατική αξιωματούχος που έλαβε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα. Η κα Σακελλαροπούλου έγινε η πρώτη κρατική αξιωματούχος που εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού στην Ελλάδα. «Δίπλα στην αγωνία φωλιάζει ένα χαμόγελο αισιοδοξίας», επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τον εμβολιασμό.

Tην κα Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και αφού ακολουθήθηκε η διαδικασία που ορίζει το πρωτόκολλο εμβολιάσθηκε, ενώ θα παραμείνει σε χώρο του νοσοκομείου και το αναγκαίο χρονικό διάστημα, για λόγους ασφαλείας.

Σ. Τσιόδρας: Επιτέλους ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε

«Επιτέλους ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Σ. Τσιόδρας μετά τον εμβολιασμό του στο «Αττικόν» στις 2.45 μ.μ.

«Δεν είναι το τέλος ακόμα. Το τέλος θα έρθει σταδιακά με τον εμβολιασμό όλων και περισσότερων», ανέφερε ο καθηγητής.

«Είναι μια ιστορική στιγμή για την πατρίδα μας», σημείωσε, για να προσθέσει: «Μαζί με τον δικό μου εμβολιασμό ξεκινά και ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού του νοσοκομείου όπου βρίσκομαι αλλά και των άλλων νοσοκομείων».

Κ. Τασούλας: Η ελπίδα διαδέχεται τον φόβο

Στις 3 μ.μ. στον «Ευαγγελισμό» εμβολιάστηκε κατά του κορoνοϊού και ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας και σε δήλωσή του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τόνισε ότι πλέον «η ελπίδα διαδέχεται τον φόβο».

«Το 2020 ξεκίνησε με μία απροσδόκητη αγωνία που μετατράπηκε σε φόβο και που κατέκλυσε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο κ. Τασούλας, για να προσθέσει: «Μία πρωτόγνωρη πανδημία από αυτές που εμφανίζονται κάθε εκατό χρόνια, σκόρπισε απελπισία, φόβο και άλλαξε τις ζωές όλου του κόσμου και στη χώρα μας».

Κ. Φλώρος: Το πρώτο βήμα για απαλλαγή από την πανδημία

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος ήταν ο πρώτος από τις Ένοπλες Δυνάμεις που εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού, στις 4.30 μ.μ. στον «Ευαγγελισμό».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, ανέφερε: «Μόλις εμβολιάσθηκα κατά του Covid-19. Συμβολικά, έκανα την αρχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Η πρώτη δόση, το πρώτο βήμα για την απαλλαγή από την πανδημία και τις επιπτώσεις της!! Η επιχείρηση «Ελευθερία» σε πλήρη εξέλιξη!!! Καλή επιτυχία!!!».

Στον «Ευαγγελισμό» εμβολιάστηκε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου

Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκανε το απόγευμα της Κυριακής και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος.



Ο Μητροπολίτης εμβολιάστηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στις 5 μ.μ.

Οι δύο πρώτοι εμβολιασμοί στη χώρα

Η Ευσταθία Καμπισιούλη, νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ήταν ο πρώτος άνθρωπος στη χώρα μας που έλαβε το εμβόλιο κατά της covid-19, ενώ στη 1.30 μ.μ. εμβολιάστηκε ο Μιχάλης Γιοβανίδης, φιλοξενούμενος σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, επίσης στον Ευαγγελισμό.

Η κα Ευσταθία Καμπισιούλη εμβολιάστηκε υπό χειροκροτήματα, ενώ κατά τον εμβολιασμό σήκωσε τον αντίχειρά της, δείχνοντας ότι όλα θα πάνε καλά. «Νομίζω ότι πολλοί με ζηλεύουν σήμερα και πολλοί θα ήθελαν να είναι στη θέση μου», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κα Καμπισιούλη εξέφρασε την ελπίδα της να ακολουθήσουν το παράδειγμά της «πάρα πολλοί, πρέπει να εμβολιαστούν όσο περισσότεροι πολίτες».

Όπως είπε, «έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, έχουμε πολύ δρόμο όμως, πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα».

«Στο πρόσωπο μου τιμάται σήμερα όλος ο νοσηλευτικός κλάδος και τα μέλη της υγειονομικής μας οικογένειας. Αποτελεί τιμή για για την προσφορά μας. Ελπίζω από σήμερα να γυρίσει μια καινούργια σελίδα», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως οι τελευταίοι δέκα μήνες ήταν ποκλύ δύσκολοι για το υγειονομικό προσωπικό που είναι στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Προσερχόμενος στον Ευαγγελισμό ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ήταν παρών στον πρώτο εμβολιασμό, τόνισε ότι «ξεκίνησε η επιχείρηση "Ελευθερία" με τους πρώτους εμβολιασμούς» και επεσήμανε ότι «όλα πηγαίνουν βάσει σχεδιασμού».



Υπογράμμισε ότι «πρόκειται για μία δύσκολη επιχείρηση, η οποία χρειάζεται σχεδιασμό και θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα».

Ο κ. Κικίλιας τόνισε πως «σήμερα είναι η πρώτη μέρα της αντίστροφης μέτρησης για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω».

Οι πρώτοι εμβολιασμοί στη χώρα θα πραγματοποιηθούν σε 5 νοσοκομεία («Ευαγγελισμός», «Σωτηρία», «Αττικόν», «Θριάσιο» και «Ασκληπιείο» Βούλας) και θα αφορούν το υγειονομικό προσωπικό.

Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, θα εμβολιαστούν στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στις 11:45, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στις 12:15 και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στις 12:45.

Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στην Ευρώπη

Από τα γηροκομεία στη Γαλλία έως τα νοσοκομεία στην Πολωνία, οι ηλικιωμένοι Ευρωπαίοι και οι εργαζόμενοι που τους φροντίζουν, «ανέβασαν τα μανίκια τους» την Κυριακή για να ξεκινήσουν την εκστρατεία για τον εμβολιασμό περισσότερων από 450 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσω των εμβολιασμών «θα συνεχίσουμε να σώσουμε ζωές και να γυρίσουμε σελίδα στην πανδημία» τόνισε η επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου. Σημείωσε ότι «οι εκστρατείες εμβολιασμού ξεκινούν σήμερα σε όλη την ΕΕ».

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί: σήμερα οι εμβολιασμοί ξεκινούν στην ΕΕ, μετά την έγκριση του εμβολίου BioNTech / Pfizer για χρήση στην ΕΕ» επισήμανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενώ η Κομισιόν αναφέρει: «Έχουμε ενεργήσει με ενότητα σε όλη αυτή την πανδημία. Σήμερα αρχίζουμε να γυρίζουμε μαζί τη σελίδα σε αυτό το κεφάλαιο, μαζί»

The first vaccinations against COVID-19 are beginning across the European Union today. We have acted in unity throughout this pandemic. Today we begin to turn the page on this chapter, together. #EUVaccinationDays #StrongerTogether pic.twitter.com/CZoCx8NTB0

Ιταλία: Εμβολιάστηκαν on camera οι τρεις πρώτοι πολίτες

Νωρίς το πρωί της Κυριακής στο νοσοκομείο Λάτζαρο Σπαλαντσάνι της Ρώμης, εμβολιάστηκαν κατά του κορονοϊού, οι πρώτοι τρεις Ιταλοί πολίτες.

Πρόκειται για μια γιατρό, μια νοσοκόμα και ένα μέλος του βοηθητικού προσωπικού του νοσοκομείου. Εμβολιάσθηκαν, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, λίγο μετά τις επτά τοπική ώρα. «Εμβολιασθείτε όλοι, σας το λέω από καρδιάς», δήλωσε η 28χρονη νοσηλεύτρια Κλάουντια Αλιβερνίνι. Τα πρώτα εμβόλια έφτασαν το Σάββατο στην Ιταλία.

«Αισθάνομαι πολύ καλά. Η απόφαση να εμβολιασθώ ήταν κάτι το αρκετά φυσικό. Προσφέρθηκα και επελέγην απ' τους πρώτους, αλλά και ως σύμβολο, για να δείξουμε ότι πρέπει να εμπιστευθούμε και να πιστέψουμε αυτή την επιλογή», προσέθεσε η καθηγήτρια Μαρία Ροζάρια Καπομπιάνκι, υπεύθυνη του εργαστηρίου Ιολογίας του νοσοκομείου.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, τέλος, υπογράμμισε μέσω Twitter ότι «σήμερα η χώρα ξυπνά και πάλι» και ότι «η εκστρατεία αυτή ξεκινά από τους γιατρούς και το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού, για να επεκταθεί, στη συνέχεια, σε όλον τον πληθυσμό και να μπορέσει να κερδίσει οριστικά, η Ιταλία, τη μάχη κατά του ιού».

Ισπανία: Μια 96χρονη η πρώτη που έκανε το εμβόλιο

Μια 96χρονη σε οίκο ευγηρίας στην κεντρική Ισπανία ήταν ο πρώτος άνθρωπος στη χώρα που εμβολιάστηκε σήμερα κατά της Covid-19, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η Αρασέλι Ροσάριο Ιδάλγο Σάντσεθ ομολόγησε, χαμογελώντας, ότι δεν αισθάνθηκε «τίποτα» όταν της έκαναν το εμβόλιο. Η κυρία αυτή με τα λευκά κοντά μαλλιά, που φιλοξενείται στο γηροκομείο Λος Όλμος στη Γουαδαλαχάρα (κεντρική Ισπανία), στη συνέχεια σηκώθηκε αργά, φόρεσε τη ζακέτα της και απομακρύνθηκε με τη βοήθεια ενός τροχήλατου περιπατητήρα.

Κύπρος: Τι δήλωσε ο πρώτος γιατρός που έκανε το εμβόλιο

Λίγο πριν τις 9 το πρωί της Κυριακής άρχισαν στην Κύπρο οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά του κορoνοϊού. Ο πρώτος που εμβολιάστηκε ήταν ο Δρ. Τσιφτσής, ιδιώτης γιατρός στον οίκο ευγηρίας «Παναγία» στη Λεμεσό. Ο κ. Τσιφτσής έκανε λόγο για την αρχή του τέλους της πανδημίας, καλώντας, παράλληλα τους πολίτες να εμπιστευτούν την ιατρική κοινότητα και να εμβολιαστούν.

«Νιώθω πολύ χαρούμενος, νιώθω αισιόδοξος. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πανδημίας. Εμπιστεύομαι την επιστήμη, την ιατρική και αυτός ήταν ο λόγος που με ώθησε να κάνω το εμβόλιο σήμερα» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δρ. Τσιφτσής.

«Θέλω να πω σε όλους μας τους συμπολίτες που έχουν τις αμφιβολίες τους, ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές, συμμετείχαν δεκάδες άνθρωποι στις κλινικές έρευνες, τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί και όλοι συνηγορούμε στο ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές. Και ελπίζω οι συμπολίτες μας να ακούσουν την έκκληση της ιατρικής κοινότητας να εμβολιαστούν, ώστε να βοηθήσουμε να τελειώσει η πανδημία μία ώρα γρηγορότερα» κατέληξε.

Εμβολιάστηκε ο πρωθυπουργός της Τσεχίας

Η Τσεχία ξεκίνησε σήμερα την εκστρατεία εμβολιασμού κατά του νέου κορονοϊού, στο πλαίσιο της εκστρατείας εναντίον της Covid-19 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις ήταν ο πρώτος που έλαβε το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech στο Κεντρικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στην Πράγα, πριν αρχίσουν άλλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας και της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, του Μπρνο, να διανέμουν τις 9.750 δόσεις που έχει λάβει έως τώρα η Τσεχία.

Μια γυναίκα 101 ετών η πρώτη που εμβολιάστηκε στη Γερμανία

Η Γερμανία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία ήδη άρχισαν ήδη από χθες τη σχετική διαδικασία, ξεκινώντας να εμβολιάζουν τον πληθυσμό τους μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της εκστρατείας.

Στη Γερμανία, ο πρώτος άνθρωπος που έλαβε το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech ήταν μια γυναίκα 101 ετών, η Έντιτ Κβοϊτσάλα, που φιλοξενείται σε οίκο ευγηρίας στη Σαξονία-Άνχαλτ.

A 101-year-old woman in an elderly care home became the first person in Germany to be inoculated against coronavirus on Saturday, a day before the official vaccination campaign was scheduled to get underway in both Germany and the EU. https://t.co/okEvGg825M