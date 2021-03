EMA: Ξεκίνησε η αξιολόγηση του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V για χρήση εντός της ΕΕ

Την έναρξη αξιολόγησης του ρωσικού εμβολίου Sputnik V, που αναπτύχθηκε από το κέντρο Επιδημιολογίας και Μικροβιολοβίας Gamaleya στη Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Υπενθυμίζεται ότι τα εμβόλια που χρησιμοποιούν ιικούς φορείς, όπως το Sputnik-V όπως και εκείνο που παρασκεύασε η AstraZeneca, χρησιμοποιούν ως φορείς αβλαβείς τροποποιημένους ιούς, για να μεταφέρουν γενετικές πληροφορίες που βοηθούν τον οργανισμό να αποκτήσει ανοσία απέναντι σε μελλοντικές μολύνσεις.

