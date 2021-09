ΕΜΑ: Εγκρίθηκαν πρόσθετες εγκαταστάσεις για την παραγωγή του εμβολίου των Pfizer/BioNTech

Η επιτροπή ανθρώπινων φαρμάκων (CHMP) του EMA ενέκρινε πρόσθετες εγκαταστάσεις για την παραγωγή του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για την COVID-19.

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία, όπου λειτουργούν από την Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, και στο Xάμελιν, επίσης στη Γερμανία, όπου λειτουργούν από την Siegfried Hameln GmbH. Και τα δύο εργοστάσια θα παράγουν τελικό προϊόν, ενώ θα παρέχουν έως και 50 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις το 2021.

EMA has approved additional manufacturing sites for the production of the BioNTech/Pfizer #COVID19vaccine.



These two sites located in Germany will provide up to 50 million additional doses in 2021 💉💉💉#PublicHealth #HealthUnion



