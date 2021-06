ΗΠΑ - Μαϊάμι: Έλληνας 21 ετών αγνοείται στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Το όνομα ενός έλληνα ομογενή με καταγωγή από την Ξάνθη βρίσκεται στη λίστα των 159 αγνοουμένων μετά την ξαφνική κατάρρευση της 12ώροφης πολυκατοικίας στο Μαϊάμι.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Ανδρέα Γιαννιτσόπουλο, ο οποίος είναι 21 χρονών και είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Νάσβιλ στην πολιτεία του Τενεσί.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια του αγνοούμενου ομογενή διαμένει μόνιμα στην πολιτεία του Τέξας. Όπως μάλιστα ανέφερε στην εφημερίδα Wall Street Journal ο πατέρας του 21χρόνου Κώστας Γιαννιτσόπουλος, ο νεαρός ομογενής είχε επισκεφτεί το Μαϊάμι και έμενε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος επίσης είναι αγνοούμενος.

Αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων

Υπογραμμίζεται ότι ο απολογισμός των θυμάτων της κατάρρευσης δωδεκαώροφης πολυκατοικίας στο Σέρφσαϊντ, στη Φλόριντα, αυξήθηκε στους πέντε νεκρούς, όπως ανακοίνωσε χθες Σάββατο αυτοδιοικητική αξιωματούχος, ενώ 156 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

«Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης βρήκαν άλλο ένα πτώμα, ενώ οι έρευνές μας έφεραν επίσης στο φως ανθρώπινα υπολείμματα», είπε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των αγνοουμένων μειώνεται σε 156 και ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων αυξάνεται σε πέντε», όπως διευκρίνισε.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται 24 ώρες το 24ωρο.

Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο στην πόλη Σερφσάιντ της Φλόριντα, σε απόσταση περίπου 24 χλμ βορείως του Μαϊάμι στις ακτές του Ατλαντικού, κατέρρευσε μερικώς γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπης από άγνωστη αιτία, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο δήμαρχος του Σερφσάιντ Τσαρλς Μπέρκετ. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό», δήλωσε ο δήμαρχος. «Τα κτίρια δεν καταρρέουν έτσι απλά».

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της αστυνομίας του Μαϊάμι Μπιτς στο Twitter φαίνεται σωρός από χαλάσματα δίπλα σε ό,τι έχει απομείνει από τα μπαλκόνια του κτιρίου.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) June 24, 2021