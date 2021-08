Εκπρόσωπος Ταλιμπάν: Οι Αφγανοί πολίτες να μην πηγαίνουν στο αεροδρόμιο

«Οι Αφγανοί πολίτες δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο ή να προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα» δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, ενώ κάλεσε τις ΗΠΑ να μην τους ενθαρρύνουν να φύγουν από την πατρίδα τους.

Ο Μουτζαχίντ υποστήριξε ότι οι Αφγανοί πολίτες θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια, στις δουλειές τους και στην καθημερινότητά τους και πως δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος γι'αυτούς.

«Ας ζήσουμε μαζί. Ο πόλεμος τελείωσε» επισήμανε.

«Εξειδικευμένοι Αφγανοί», όπως μηχανικοί, απομακρύνονται από τη χώρα από τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους και «τους ζητάμε να το σταματήσουν αυτό», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι αντιτίθεται «κατηγορηματικά» στη συνέχιση των εκκενώσεων και μετά τις 31 Αυγούστου.

Για τις γυναίκες σημείωσε πως δεν θα εμποδίζονται σε μόνιμη βάση να πηγαίνουν στις εργασίες τους και πως οι Αρχές προσπαθούν να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. «Θέλουμε να εργάζονται αλλά επίσης να είναι και σωστή η ασφάλεια για κάτι τέτοιο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στο εξής θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους.

Επίσης, σχολίασε πως οι Ταλιμπάν έχουν διαβεβαιώσει τις ξένες πρεσβείες για την ασφάλειά τους, καλώντας τους να μην κλείσουν.

Ισχυρίστηκε πως οι αφγανικοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί δουλεύουν ξανά όπως επίσης και τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και η αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, δήλωσε άγνοια για το αν υπήρξε μυστική συνάντηση του ηγέτη των Ταλιμπάν μουλά Μπαραντάρ με τον επικεφαλής της CIA, όπως μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έστειλε τον επικεφαλής της CIA να συναντήσει τον αρχηγό των Ταλιμπάν, στην υψηλότερου επιπέδου διπλωματική συνάντηση μετά την κατάληψη της Καμπούλ από το ισλαμιστικό κίνημα, αναφέρουν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η «Washington Post», επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο να παραμείνουν ανώνυμοι, αναφέρει ότι ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς συναντήθηκε με τον αρχηγό των Ταλιμπάν Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ στην Καμπούλ τη Δευτέρα, ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν απομάκρυνε Αμερικανούς πολίτες και άλλους συμμάχους εν μέσω του χάους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ενόψει της προθεσμίας της 31ης Αυγούστου.

Επίσης, ρεπορτάζ των «New York Times» κάνει λόγο για συνάντηση για ταξίδι του Μπερνς στην Καμπούλ προκειμένου να συναντηθεί με τους ηγέτες των Ταλιμπάν. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Σύνοδος των 7 θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα Τρίτη και αναμένεται να ζητήσει από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να επεκτείνει την προθεσμία αποχώρησης των Αμερικανών μετά τις 31 Αυγούστου

Εκπρόσωπος της CIA δήλωσε ότι η υπηρεσία δεν έχει κανένα σχόλιο να κάνει. Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Επίσης, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντε δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση Μπερνς-Μπαράνταρ.

Zabiullah Mujahid, spokesperson for the Taliban says he can not confirm if the CIA Director spoke to their leader, Mullah Baradar https://t.co/WrMToTbQOm

Το NBC News επίσης ανέφερε ότι ο Μπερνς συναντήθηκε με τον Μπαράνταρ, επικαλούμενη ανώτερο διπλωμάτη στην περιοχή και μια άλλη πηγή που γνωρίζει το θέμα. Το Fox News επίσης ανάφερε ότι έγινε η συνάντηση, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται.

Ο Μπάιντεν δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα αμερικανικά στρατεύματα μπορεί να παραμείνουν στο Αφγανιστάν και μετά την 31η Αυγούστου, προκειμένου να απομακρύνουν Αμερικανούς από τη χώρα.

Τη Δευτέρα, δύο πηγές από την πλευρά των Ταλιμπάν είπαν στο Reuters ότι δεν πρόκειται να επεκτείνουν την προθεσμία για την απομάκρυνση των δυτικών δυνάμεων.

Πεντάγωνο: Περίπου 64.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής

Από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα έχουν αποχωρήσει από το Αφγανιστάν 63.900 Αμερικανοί πολίτες, στελέχη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, προσωπικό του ΝΑΤΟ, καθώς και Αφγανοί πολίτες, σύμφωνα με τον Αμερικανό υποστράτηγο Γουίλιαμ «Χανκ» Τέιλορ.

Update: Between 3AM ET on 8/23 and 3AM ET on 8/24, a total of approximately 21,600 people were evacuated from Kabul. 37 US military flights carried approximately 12,700 evacuees, and 57 coalition flights carried 8,900 people.