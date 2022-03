Εισβολή από τη Λευκορωσία φοβούνται οι Ουκρανοί - Στα 15 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου οι ρωσικές δυνάμεις, σφοδρές μάχες στη Μαριούπολη

APimages

Για την περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας στον αμυντικό τομέα και την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας συμφώνησαν Τζο Μπάιντεν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε νέα τηλεφωνική τους συνομιλία. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε διάγγελμά του δεσμεύτηκε να «αποφύγει» μια «άμεση αντιπαράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», επειδή θα προκαλούσε έναν «Γ΄Παγκόσμιο Πόλεμο», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο ρωσικός στρατός βρίσκεται περίπου 15 χλμ. μακριά από το κέντρο του Κιέβου, αλλά όχι πιο κοντά από ότι βρισκόταν σε σχέση με πριν από 24 ώρες.

Οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό στο Χάρκοβο, ενώ η Μαριούπολη παραμένει υπό πολιορκία. Τουλάχιστον 2,5 εκατ. πρόσφυγες έχουν φτάσει στις γειτονικές της Ουκρανίας χώρες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:01

Ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία δεν θα είναι ποτέ νικηφόρος για τον Ρώσο ηγέτη και τους στρατηγικούς τους σκοπούς, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία δεν θα είναι ποτέ νικηφόρος. Ήλπιζε να κυριαρχήσει στην Ουκρανία χωρίς μάχη. Ήλπιζε να σπάσει την ευρωπαϊκή αποφασιστικότητα. Ήλπιζε να αποδυναμώσει την Διατλαντική Συμμαχία. Ήλπιζε να χωρίσει την Αμερική. Απέτυχε», επισήμανε.

Putin’s war against Ukraine will never be a victory.



He hoped to dominate Ukraine without a fight.

He hoped to fracture European resolve.

He hoped to weaken the trans-Atlantic Alliance.

He hoped to split apart America.



He failed. — President Biden (@POTUS) March 11, 2022

Σε διάγγελμα του την Παρασκευή ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε να «αποφύγει» μια «άμεση αντιπαράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», επειδή θα προκαλούσε έναν «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Δεν πρόκειται να κάνουμε έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία», είπε ο Αμερικανός ηγέτης από τον Λευκό Οίκο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23:00

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί απέτρεψαν για άλλη μια φορά την απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη, ενώ σε άλλες περιοχές οι ρωσικές δυνάμεις σταμάτησαν κάποια λεωφορεία με ανθρώπους που προσπαθούσαν να φύγουν από το Κίεβο, υποστήριξε σήμερα η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:54

Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας συμφώνησαν σήμερα ότι στο εγγύς μέλλον η Μόσχα θα εφοδιάσει τη μικρότερη γείτονά του με σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο συμφώνησαν επίσης, στη συνάντηση που είχαν στο Κρεμλίνο, να κάνουν κοινά βήματα για να αλληλοστηριχθούν απέναντι στις δυτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των τιμών της ενέργειας. Το πρακτορείο δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:34

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους λίγο μετά το τέλος της άτυπης συνόδου κορυφής στις Βερσαλλίες, το θάρρος του ουκρανικού λαού, «ο οποίος μάχεται για την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας του».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:21

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες που ταξιδεύουν στην Ουκρανία -συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα συμμετάσχουν ως εθελοντές στις μάχες- ότι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο κίνδυνο αιχμαλωσίας ή θανάτου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρμεντ επισήμανε πως η Ουάσινγκτον δεν θα μπορεί να διευκολύνει την αποχώρησή τους από την Ουκρανία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:00

Οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν το λιμάνι του Μικολάιφ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, όπως μεταδίδει το Reuters.

❗️#Миколаїв сильно, як ніколи, обстрілюють ракетами РСЗВ. Знову горять житлові будинки, є інформація про влучення в один із супермаркетів. Коротше, горить усе, що орки називають «військовою інфраструктурою НАТО». — Dennis Kiyanchenko🇺🇦 (@kiancenko) March 11, 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:46

Η Μαριούπολη που βομβαρδίζεται συνεχώς από τους Ρώσους, βρίσκεται σε «απελπιστική» κατάσταση, σύμφωνα με στέλεχος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), που ζήτησε να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί μια «αδιανόητη τραγωδία».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:45

«Η πολιορκημένη Μαριούπολη είναι τώρα η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον πλανήτη. 1.582 νεκροί πολίτες σε 12 μέρες, κάποιοι εξ αυτών θαμμένοι σε μαζικούς τάφους», αναφέρει ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Ανίκανος να νικήσει τον ουκρανικό στρατό, ο Πούτιν βομβαρδίζει τους άοπλους και μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια», επισημαίνει.

«Χρειαζόμαστε αεροσκάφη για να σταματήσουμε τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου», σημειώνει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:31

Στη Μαριούπολη, σε καταφύγιο που υπάρχει σε χώρο όπου βρίσκεται τέμενος έχουν εγκλωβιστεί 86 Τούρκοι πολίτες μεταξύ των οποίων 34 παιδιά, μεταδίδει το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform, επικαλούμενο τον δημοτικό σύμβουλο της πόλης, τον Πιοτρ Αντριούενκο.

Ο ίδιος ενημέρωσε τα μέσα ενημέρωσης για το συμβάν, ζητώντας από αυτά να αναφέρουν το γεγονός για να ενημερωθεί η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας και ο Τούρκος πρόεδρος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:18

Το βρετανικό Χρηματιστήριο του Λονδίνου ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για όλους τους πελάτες στη Ρωσία.

«Η LSEG επιβεβαιώνει ότι αναστέλλει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για όλους τους πελάτες στη Ρωσία, που υπόκειται σε οποιεσδήποτε κανονιστικές απαιτήσεις», ανέφερε η ανακοίνωση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:13

Η Ουκρανία δείχνει αυτοσυγκράτηση έναντι της Λευκορωσίας, αλλά θα αντεπιτεθεί στην περίπτωση που Λευκορώσοι στρατιώτες περάσουν τα σύνορα για να συμμετάσχουν στη ρωσική εισβολή, δήλωσε ο κορυφαίος αξιωματούχος του τομέα ασφαλείας της Ουκρανίας Ολέξι Ντανίλοφ.

Σύμφωνα με τον Ντανίλοφ, η Ουκρανία ήταν προσεκτική στην αντιμετώπιση της Λευκορωσίας, παρά το γεγονός ότι η χώρα αυτή χρησιμοποιείται ως βάση για την απογείωση των ρωσικών αεροπλάνων που επιτίθενται στο ουκρανικό έδαφος.

Εάν «ένας στρατιώτης περάσει τα σύνορά μας, θα αντεπιτεθούμε», προειδοποίησε.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:49

Λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών διακόπηκε η προσπάθεια απομάκρυνσης των αμάχων από την πόλη Ιζιούμ της ανατολικής Ουκρανίας μέσω του «ανθρωπιστικού διαδρόμου», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Το Ιζιούμ παραμένει χωρίς ηλεκτρικό, θέρμανση, νερό και τηλεφωνική σύνδεση», ανέφερε ο κυβερνήτης Όλεχ Σινεγκούμποφ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:27

Ο δήμαρχος της Μελιτόπολης απήχθη σήμερα από Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι έχουν καταλάβει αυτήν την πόλη στη νότια Ουκρανία, όπως ανέφεραν πολλοί Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Μια ομάδα αποτελούμενη από δέκα κατακτητές απήγαγε τον δήμαρχο της Μελιτόπολης Ιβάν Φεντόροφ», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter το Ράντα, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. «Αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον εχθρό», πρόσθεσε.

❗ Warning ❗

A group of 10 occupiers kidnapped the mayor of #Melitopol (Zaporizhzhya region) Ivan Fedorov. He refused to cooperate with the enemy.#StopRussia #StopPutin

👇 pic.twitter.com/nV6OPlbGfh — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 11, 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:02

Το YouTube μπλοκάρει με άμεση ισχύ την πρόσβαση παγκοσμίως σε κανάλια που συνδέονται με ρωσικά κρατικά χρηματοδοτούμενα μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, επικαλούμενη μια πολιτική που απαγορεύει περιεχόμενο που διαψεύδει ή υποβαθμίζει καλά τεκμηριωμένα βίαια γεγονότα.

Η μεγαλύτερη σε χρήση υπηρεσία ροής βίντεο στον κόσμο, η οποία ανήκει στην Google της Alphabet Inc, ανέφερε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εμπίπτει πλέον στην πολιτική της για βίαια γεγονότα.

«Οι κατευθυντήριες οδηγίες της κοινότητας μας απαγορεύουν την άρνηση περιεχομένου, την διάψευση ή την υποβάθμιση καλά τεκμηριωμένων βίαιων γεγονότων και αφαιρούμε περιεχόμενο σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που παραβιάζει αυτήν την πολιτική», δήλωσε ο εκπρόσωπος Φαρσάντ Σαντλό. «Σύμφωνα με αυτό, με άμεση ισχύ, αποκλείουμε επίσης κανάλια YouTube που σχετίζονται με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, παγκοσμίως», συμπλήρωσε.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:45

Ο ΟΗΕ καταδικάζει «ανεπιφύλακτα» τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον πολιτικών στόχων στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας, αρμόδια για τις Πολιτικές Υποθέσεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:42

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι είναι πρόθυμος να εμπλακεί στην διπλωματία δήλωσε σήμερα η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Ρουμανία, τρεις εβδομάδες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:38

Το κρατικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει εισβολή στη χώρα η Λευκορωσία ακόμη και σήμερα, Παρασκευή, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογός του, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, ο λευκορωσικός στρατός μπορεί να ξεκινήσει την εισβολή στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) της 11ης Μαρτίου» ανέφερε το Κέντρο αυτό, που υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού και Πληροφοριών.

According to Ukrainian military and government officials, Belarus is preparing to invade Ukraine before 9 p.m. on March 11. — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 11, 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:38

❗️The Institute for @TheStudyofWar published a map of military actions in #Ukraine from the beginning of the war until today. pic.twitter.com/a5ZnHnfjI1 — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:25

Η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στην Ουκρανία σε μια παραπλανητική επίθεση για να δώσει μια εκ των υστέρων αιτιολόγηση για την εισβολή της, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει μια ευρύτερη χρήση τέτοιων όπλων στον πόλεμο, δήλωσαν δυτικοί αξιωματούχοι.

«Πιστεύουμε ότι χημικά όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια παραπλανητική επίθεση για να δοθεί μια εκ των υστέρων αιτιολόγηση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», δήλωσε σήμερα αξιωματούχος.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:12

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συνομίλησε σήμερα Παρασκευή με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και συμφώνησαν για την περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας στον αμυντικό τομέα και την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, για τα εγκλήματα της Ρωσίας ενάντια στους αμάχους. Συμφωνήσαμε τα περαιτέρω βήματα σε σχέση με την υποστήριξη της άμυνας της Ουκρανίας και την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας» δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση του στο Twitter.

Had a substantive conversation with @POTUS. Gave him the assessment of the situation on the battlefield, informed about the crimes of Russia against the civilian population. We agreed on further steps to support the defense of Ukraine and increase sanctions against Russia. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:55

Ρώσοι αξιωματούχοι επιχείρησαν να μπουν και να αναλάβουν τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια, υποστήριξε σήμερα ο επικεφαλής της κρατικής, ουκρανικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Energoatom.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:54

Ένας ακόμα Ρώσος στρατηγός έχασε τη ζωή του κατά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον υποστράτηγο Αντρέι Κολέσνικοφ, διοικητή της 29ης Στρατιάς της ρωσικής ανατολικής περιφέρειας.

Sorry for typo, it's 29th Army https://t.co/6JtDaNHbQE — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 (@TheDeadDistrict) March 11, 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:37

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε σήμερα να «αποφύγει» μια «άμεση αντιπαράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας», επειδή θα προκαλούσε έναν «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Δεν πρόκειται να κάνουμε έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από τον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αποφάσισαν να αποκλείσουν τη Ρωσία από το κανονικό καθεστώς αμοιβαιότητας που διέπει το παγκόσμιο εμπόριο, κάτι που ανοίγει το δρόμο για την επιβολή τιμωρητικών δασμών ως απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία.

«Λαμβάνουμε επίσης επιπρόσθετα μέτρα για την απαγόρευση βασικών τομέων της ρωσικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσινών, της βότκας και των διαμαντιών», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η Μόσχα απολάμβανε προηγουμένως το λεγόμενο εμπορικό καθεστώς του «μάλλον ευνοούμενου κράτους», το οποίο ευνοούσε το ελεύθερο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.