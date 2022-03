Ρώσος διαπραγματευτής: «Είμαστε κοντά με την Ουκρανία ως προς το ουδέτερο καθεστώς» - Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

«Είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την Ουκρανία ως προς το ουδέτερο καθεστώς» δήλωσε Ρώσος διαπραγματευτής, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Σύμφωνα με τον Ρώσο διαπραγματευτή, όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο skynews, οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τις εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση που η Ουκρανία αρνηθεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης της Ουκρανίας ο Ρώσος αξιωματούχος επισήμανε ότι «βρίσκονται στα μισά του δρόμου».

Στο μεταξύ, πυραυλική επίθεση σημειώθηκε σε στρατιωτική βάση στο Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας, με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για πολλά θύματα. Σύμφωνα με μια αναφορά, τουλάχιστον 45 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον δύο πύραυλοι έπληξαν τη στρατιωτική βάση στα νότια προάστια της πόλης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης.

Η βάση, σύμφωνα πάντα με το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση στρατιωτών στην πόλη, την οποία οι ρωσικές επιθέσεις πολιορκούν στο πλαίσιο της επέλασής τους προς την ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

«Το Μικολάιφ έχει υποστεί εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα απωθήθηκαν από την πόλη. Οι ρωσικές δυνάμεις στη συνέχεια προσπάθησαν να παρακάμψουν την πόλη από βορρά αλλά αποκρούστηκαν και πάλι από τους Ουκρανούς. Πολλοί πολίτες έχουν ήδη φύγει προς τα δυτικά», μετέδωσε ο απεσταλμένος του BBC στην Οδησσό, Άντριου Χάρντινγκ.

Σειρήνες ήχησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στις πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια, ενώ στην Μαριούπολη, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 130 άνθρωποι από το θέατρο που κατεστράφη μετά τον βομβαρδισμό του από τη ρωσική αεροπορία.

Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην πόλη.

Νωρίτερα, έξι πύραυλοι έπληξαν ένα εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στο Λβιβ στη Δυτική Ουκρανία, ενώ ένας άνθρωπος και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν από την επίθεση σε πολυκατοικία στην περιοχή Ποντίλσκι του Κιέβου. Ακόμη, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από την πυραυλική επίθεση στην πόλη Κραματόρκ στην ανατολική Ουκρανία.

