Ουκρανικό ΜΜΕ: Έγγραφα υποδεικνύουν ότι η Ρωσία σχεδίαζε να καταλάβει όλη την Ουκρανία

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες βρήκαν έγγραφα τα οποία υπονοούν ότι η Ρωσία σχεδίαζε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία, ανέφερε το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Kyiv Independent, σημειώνοντας ότι η ανακάλυψη των ρωσικών στρατιωτικών εντύπων έγινε στην πόλη Τροστιανέτς, της περιφέρειας Σούμι.

Οι ανακοινώσεις της εύρεσης των εγγράφων πραγματοποιήθηκαν σήμερα από το Κρατικό Γραφείο Ερευνών το οποίο ανέφερε ότι «στις 11 Μαΐου βρήκαν ρωσικά στρατιωτικά έγγραφα στο Τροστιανέτς, στην περιφέρεια Σούμι, που υποδηλώνουν ότι η Μόσχα σχεδίαζε αρχικά να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία».

⚡️Investigators find documents implying Russia planned to occupy whole of Ukraine.



The State Investigation Bureau reported on May 11 that they found Russian military documents in Trostianets, Sumy Oblast, that imply that Moscow initially planned to occupy the whole of Ukraine.