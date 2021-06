EE: To 61% των ενηλίκων έχουν κάνει τουλάχιστον μια δόση εμβολίου

To 61% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ, έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου για τον κορονοϊό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κομισιόν. Μέχρι τώρα έχουν παραδοθεί 433.300.000 δόσεις συνολικά.

«Φανταστείτε ότι κάθε δόση είναι ένας μικροσκοπικός κύβος 1 κυβικού εκατοστού.

Φανταστείτε να φτιάξετε μια σειρά από αυτούς τους 433.300.000 κύβους.

Αυτό θα ήταν μια σειρά 4.333 χλμ. Περίπου η απόσταση μεταξύ Ταλίν και Λισαβόνας…Ναι, σημειώνουμε πρόοδο!» ανέφερε με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Υγείας, Στεφάν Κερσμέκερ.

433.300.000 vaccine doses delivered…

Imagine each dose is a tiny cube of 1 cubic cm.

Imagine you make a row of all these 433.300.000 cubes.

That would be a row of 4.333 km.

Roughly the distance between Tallinn and Lisbon…

Yes, we are making progress! https://t.co/kNrFA7EdLe