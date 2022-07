ΕΕ: Νέος γύρος κυρώσεων στη Ρωσία - Στο στόχαστρο χρυσός και φυσικά πρόσωπα

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας αποφάσισε η ΕΕ στις Βρυξέλλες, στοχεύοντας στον χρυσό, ενώ αποφασίστηκαν περαιτέρω κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς.

Οι κυρώσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση των επίσημων διαδικασιών, ανέφερε διπλωμάτης που διατήρησε την ανωνυμία του.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η τσεχική προεδρία σε ανάρτησή της στο twitter, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της ΕΕ ενέκριναν το επόμενο πακέτο κυρώσεων ως απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Τα νέα μέτρα θα ευθυγραμμίσουν την ΕΕ με τους εταίρους της G7, θα ενισχύσουν την εφαρμογή τους και θα κλείσουν τα κενά όπου χρειάζεται.

