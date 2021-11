ΕΕ: Καλωσορίζει την τουρκική κίνηση περιορισμού των πτήσεων προς Λευκορωσία

Θετική χαρακτηρίζει την κίνηση της Τουρκίας να περιορίσει τις πτήσεις της προς τη Λευκορωσία η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σαρλ Μισέλ ευχαρίστησε την Παρασκευή την Τουρκία επειδή, όπως ο ίδιος αναφέρει, συμφώνησε να εμποδίσει τους πολίτες του Ιράκ, της Συρίας και της Υεμένης, που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στη Λευκορωσία, να αγοράζουν εισιτήρια ή να επιβιβάζονται σε αεροπλάνα για το Μινσκ στα τουρκικά αεροδρόμια.

«Ευχαριστώ τις τουρκικές αρχές», έγραψε ο Μισέλ στο Twitter.

