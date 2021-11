ECDC προς ευρωπαϊκές χώρες: Κίνδυνος «πολύ υψηλής» υγειονομικής επιβάρυνσης -Πάρτε μέτρα «επειγόντως»

Ο οργανισμός υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε σήμερα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν «επειγόντως» μέτρα για τη μείωση της δυνητικά «πολύ υψηλής επιβάρυνσης» από τον Covid-19 τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το AFP.

#UPDATE The European Union health agency on Wednesday called on member states to "urgently" introduce anti-Covid measures to reduce the potentially "very high" burden the disease will have in December and January



📸 A coronavirus test center in Berlin pic.twitter.com/462YmY8ND7