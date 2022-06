Διπλασιασμός των αντισωμάτων μετά την την τρίτη δόση εμβολίων Covid-19 με προσωρινή διακοπή του φαρμάκου μεθοτρεξάτη

shutterstock

Η προσωρινή διακοπή της θεραπείας των ευπαθών ανθρώπων με το ευρέως συνταγογραφούμενο ανοσοκασταλτικό φάρμακο μεθοτρεξάτη, για δύο εβδομάδες μετά τον αναμνηστικό εμβολιασμό τους κατά του κορονοϊού, μπορεί να διπλασιάσει τα παραγόμενα αντισώματα στον οργανισμό τους, βρήκε για πρώτη φορά μια μεγάλη βρετανική κλινική δοκιμή

Είχε προηγηθεί μια μελέτη του 2018 που είχε δείξει ότι μια διακοπή επί δύο εβδομάδες στη χορήγηση μεθοτρεξάτης βελτίωσε την ανοσιακή απόκριση των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα μετά από αντιγριπικό εμβόλιο. Η νέα μελέτη επιβεβαίωσε ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην περίπτωση της Covid-19.

Οι ερευνητές της μελέτης VROOM (Vaccine Response On Off Methotrexate), από τα πανεπιστήμια Νότιγχαμ, Μάντσεστερ, Οξφόρδης, Queen Mary και Imperial College Λονδίνου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet Respiratory Medicine", ανέφεραν ότι τα ευρήματα έχουν μεγάλη σημασία για τα εκατομμύρια ανοσοκατεσταλμένων ασθενών σε όλο τον κόσμο, που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου λόγω της πανδημίας.

Η μεθοτρεξάτη είναι το συχνότερα χρησιμοποιούμενο ανοσοκατασταλτικό φάρμακο, που συνταγογραφείται κυρίως για αυτοάνοσες και φλεγμονώδεις παθήσεις όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωρίαση κ.α. Ενώ είναι αποτελεσματική γι' αυτές τις παθήσεις, μειώνει την ικανότητα του σώματος να καταπολεμά τις λοιμώξεις και επίσης καταστέλλει την ανοσιακή απόκριση μετά τον εμβολιασμό, μεταξύ άλλων κατά του κορονοϊού.

Η νέα μελέτη σε 254 άτομα άνω των 18 ετών έδειξε με πειστικότητα ότι η διακοπή επί δύο εβδομάδες του φαρμάκου αυτού μετά την τρίτη δόση του εμβολίου (Pfizer/BioNTexh ή Moderna) βοηθά σημαντικά την ανοσιακή αντίδραση, οδηγώντας σε υπερδιπλασιασμό των παραγόμενων αντισωμάτων κατά του κορονοϊού. Παρατηρήθηκε μια μικρή και προσωρινή έξαρση των συμπτωμάτων των ασθενών, χωρίς όμως να υπάρξει επίπτωση στην ποιότητα ζωής ή στην υγεία τους εξαιτίας της προσωρινής διακοπής χορήγησης της μεθοτρεξάτης. Η βελτίωση των αντισωμάτων διατηρήθηκε για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Πάντως, η μελέτη δεν διερεύνησε κατά πόσο, χάρη στην αύξηση των αντισωμάτων, υπήρξε μείωση στα κρούσματα Covid-19, στις νοσηλείες ή στους θανάτους των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών. Από την άλλη, σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν επιτρέπει η κατάσταση όλων των ασθενών (ιδίως εκείνων με σοβαρά συμπτώματα) έστω και την προσωρινή διακοπή της μεθοτρεξάτης, συνεπώς η απόφαση πρέπει να ληφθεί από τον ασθενή σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό του.

Υπό διερεύνηση είναι εξάλλου κατά πόσο υπάρχει βελτίωση αντισωμάτων κατά του κορονοϊού σε περίπτωση προσωρινής διακοπής και άλλων αντιφλεγμονωδών φαρμάκων πέρα από τη μεθοτρεξάτη, κάτι για το οποίο θα χρειαστεί ξεχωριστή κλινική δοκιμή.