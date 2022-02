Δήμαρχος Οκτίρκα: Οι Ρώσοι έριξαν θερμοβαρικές βόμβες - Οι πιο ισχυρές στον κόσμο

Στη ρίψη θερμοβαρικών βομβών σε δεξαμενές πετρελαίου προχώρησαν οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία σύμφωνα με τις καταγγελίες του δήμαρχου Οκτίρκα Πάβλο Κουζμένκο.

UKRAINE @OKHTYRKA on fire again after russians used another vacuum bomb outlawed by the Geneva Protocol, targeting civilians. #putinsCrimes #russoukrainianwar #putin #Ukraine #putinwar #putinIsaWarCriminal #war #warinukraine #russia #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/v7653Frrgp

Πρόκειται για την πιο ισχυρή βόμβα αυτή τη στιγμή στον κόσμο εκτός των πυρηνικών. Ενδεικτικό της δύναμής του και της καταστροφής που προκαλεί, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στο Open, την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε από τους Αμερικανούς, προκάλεσε κρατήρα διαμέτρου 300 μέτρων.

⚡️Oil depot burns after artillery shelling in Okhtyrka, Sumy Oblast.



Mayor Pavlo Kuzmenko reported that Russian occupiers dropped a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb, producing high-temperature explosions.