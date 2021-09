Δένδιας: Συναντήθηκε με τον πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Με τον πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Sulaiman Almazroui πραγματοποίησε συνάντηση ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ενόψει της επικείμενης συμμετοχής του στην 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ιδιαίτερα στενές φιλικές και στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας- ΗΑΕ, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ahead of forthcoming participation in the 76th #UNGA, I held meeting with #UAE Αmbassador Sulaiman Almazroui @GreeceMFA. Focus on particularly close & friendly 🇬🇷🇦🇪 ties, strategic relationship as well as regional developments in the broader region. pic.twitter.com/DwiQYp704s