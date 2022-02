Δένδιας: Πρόσθετο ενδιαφέρον για την ελληνική μειονότητα της Μαριούπολης

Το ενδιαφέρον του για την ελληνική μειονότητα που βρίσκεται στην περιοχή της Μαριούπολης εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε τοποθέτησή κατά την άφιξη του στο Έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας όλων των χωρών είναι το ιερό ευαγγέλιο της εξωτερικής της πολιτικής».

«Έχουμε ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον, τη σημαντική ελληνική μειονότητα, κυρίως γύρω από την περιοχή της Μαριούπολης, για την οποία πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

We have an additional interest, the important Greek minority, mainly around the area of Mariupol, to which a special interest must be shown. #EU #FAC

«Για την Ελλάδα ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας όλων των χωρών είναι το ιερό ευαγγέλιο της εξωτερικής της πολιτικής» δήλωσε συγκεκριμένα ο Έλληνας ΥΠΕΞ, κατά την άφιξη του στο Έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

For Greece respect for International Law, for the territorial integrity and sovereignty of all countries is the holy gospel of its foreign policy (statement upon arrival at the Extraordinary EU Foreign Affairs Council). #EU #FAC pic.twitter.com/5fEvIEBJZk