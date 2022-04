Δένδιας-Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Εποικοδομητική η κατ' ιδίαν συζήτηση

Εποικοδομητική χαρακτήρισε την κατ' ιδίαν συζήτησή του με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γαΐρ Λαπίντ, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter, συζήτησαν για τη στρατηγική σχέση και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς, καθώς επίσης για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

I met with #Israel FM @yairlapid on the sidelines of today’s 🇬🇷🇨🇾🇮🇱 Trilateral meeting for a constructive discussion on strategic relationship & enhancing bilateral cooperation in all areas. Developments in #Ukraine , #EasternMediterranean & #MiddleEast also on the agenda. pic.twitter.com/XQVo5Y0HvW

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γαΐρ Λαπίντ, μέσω αντίστοιχης ανάρτησης, έστειλε το μήνυμα πως η Ελλάδα είναι σημαντικός σύμμαχος του Ισραήλ.

Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, έγραψε πως συζήτησαν για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση στην ασφάλεια, στο εμπόριο και στην ενέργεια.

Σημειώνεται πως ο Γαΐρ Λαπίντ συνόδευσε την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του με τον Νίκο Δένδια στο μπαλκόνι του υπουργείου Εξωτερικών, με φόντο τη Βουλή.

Greece is an important ally of Israel. 🇮🇱 🇬🇷



As part of my diplomatic visit to Greece, I met with Greek Foreign Minister @NikosDendias . We discussed cooperation between our countries, with an emphasis on security, commerce, and energy. pic.twitter.com/QiVO0x2Gpo