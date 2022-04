«Δεν έγινε αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο» δηλώνει τώρα η έγκυος της Μαριούπολης

APimages

Η φωτογραφία της είχε γίνει viral όταν η τότε έγκυος Μαριάννα Βισεγκίρσκαγια είχε διασωθεί από τα χαλάσματα νοσοκομείου της Μαριούπολης, το οποίο, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, είχε χτυπηθεί από ρωσική αεροπορική επιδρομή.

Η κοπέλα, που είχε κατηγορηθεί ως «ηθοποιός» από τη ρωσική πλευρά, έδωσε συνέντευξη σε ρωσικά ΜΜΕ και υποστήριξε ότι δεν έγινε αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο, αλλά πιστεύει ότι «χτυπήθηκε από οβίδες».

«Πολύ ανησυχητικά νέα. Η Μαριάννα, η έγκυος κοπέλα από τη Μαριούπολη, φαίνεται ότι είναι μια από τους πρόσφυγες που οδηγήθηκαν στη Ρωσία, σε μια παραβίαση της συμφωνίας εκκένωσης. Εκεί την έβαλαν μπροστά στην κάμερα και την έκαναν να πει ότι δεν υπήρξε αεροπορική επίθεση στο νοσοκομείο», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ολλανδός δημοσιογράφος Τόμας Φαν Λίνγκε.

Very concerning news. Marianna, the pregnant girl from #Mariupol, turns out to be one of the refugees that has been taken to #Russia in violation of the evacuation agreement.



There they put her in front of a camera and have her say there was no aerial attack on the hospital. pic.twitter.com/SLJMAGeFTy — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 2, 2022

«Και για όσους αναρωτιούνται εάν λέει την αλήθεια, δεν την λέει. Η προπαγάνδα του Κρεμλίνου είναι βάναυση αλλά πολύ ασυνεπής. Έχει το αποτύπωμά της σε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το νοσοκομείο, καθιστώντας την όλη ιστορία εντελώς παράλογη», επισήμανε Φαν Λίνγκε.

And for those wondering if she is telling the truth, she is not. Kremlin propaganda is brutal but very inconsistent. They have her touch on all conspiracy theories surrounding thr hospital at ones, making the entire story totally illogical. — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 2, 2022