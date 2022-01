Χωρίς τέλος το θρίλερ με τον Τζόκοβιτς στην Αυστραλία - Στο πλευρό του ο Σέρβος πρόεδρος

Χωρίς τέλος είναι το θρίλερ με την είσοδο του ανεμβολίαστου Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο αυστραλιανό Open. Οι αρχές της χώρας αποφάσισαν την απέλασή του και την ακύρωση της βίζας του.

Ο ίδιος προσέφυγε νομικά κατά της εν λόγω κίνησης. Οι κανόνες είναι για όλους, διαμήνυσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον. Όλη η Σερβία είναι μαζί του, αντέτεινε ο πρόεδρος της χώρας, Αλεκσάνταρ Βούτσιτς. Νωρίτερα, σε παρέμβαση για το ζήτημα είχε προχωρήσει ο σέρβος υπουργός Εξωτερικών.

Αναλυτικά, ο Σέρβος τενίστας και νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης προσέφυγε νομικά κατά της απόφασης της αυστραλιανής κυβέρνησης να ακυρώσει τη βίζα του, με την εκδίκαση της έφεσής του, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα, 9 ώρα Ελλάδας) να διακόπτεται για την ερχόμενη Δευτέρα.

Νωρίτερα, ο δικαστής είχε τονίσει ότι δεν μπόρεσε να αποφανθεί για την αίτηση του Τζόκοβιτς, επειδή δεν είχαν φθάσει σε αυτόν τα κατάλληλα έγγραφα.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα στοιχεία για ιατρική εξαίρεση που παρασχέθηκαν βρέθηκαν ανεπαρκή», είπε ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ στην Καμπέρα.

Στο μεταξύ, ο Τζόκοβιτς αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της απαγόρευσης επανεισόδου στην Αυστραλία για τρία χρόνια, αν η προσπάθειά του να ενεργοποιήσει την ακυρωμένη βίζα του, δεν έχει το αποτέλεσμα που επιδιώκει στην εκδίκαση της έφεσης.

Εντωμεταξύ, ο αθλητής θα παραμείνει σε ξενοδοχείο που φιλοξενεί μετανάστες, στο Park Hotel του Κάρλτον, καθώς οι δικηγόροι του εξασφάλισαν προσωρινή διαταγή που εμποδίζει τις αρχές να προχωρήσουν στην απέλασή του τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, όταν έχει προγραμματιστεί μια «πιο ουσιαστική ακρόαση».



Χθες Τετάρτη, η Αυστραλιανή Συνοριακή Δύναμη ανακοίνωσε ότι ο Σέρβος τενίστας δεν είχε παράσχει τα κατάλληλα στοιχεία που προσκομίζουν μη εμβολιασμένοι στα σύνορα για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις εισόδου στην Αυστραλία.









Μετά την απαγόρευση εισόδου του ανεμβολίαστου Νόβακ Τζόκοβιτς στη χώρα ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.



«H βίζα του κ. Τζόκοβιτς απορρίφθηκε. Οι κανόνες είναι κανόνες, ειδικά όταν αφορούν τα σύνορά μας. Κανείς δεν είναι πάνω από τους κανόνες. Η ισχυρή πολιτική μας όσον αφορά την είσοδο στη χώρα ήταν καθοριστική, ώστε η Αυστραλία να έχει από τους χαμηλότερους μέσους όρους θανάτων από COVID στον κόσμο. Συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί», έγραψε στο Twitter.

