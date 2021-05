Ισραήλ-Γάζα: Χωρίς ενδείξεις για κατάπαυση του πυρός - Πιέζει η Γαλλία

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις συνεχίστηκαν τη νύχτα, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποστηρίζει ότι ο βομβαρδισμοί «πήγαν τη Χαμάς αρκετά χρόνια πίσω». Την ίδια ώρα η Γαλλία κατέθεσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχέδιο απόφασης που ζητεί να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

Παρόλα αυτά, οι τρομοκρατικές οργανώσεις της Γάζας συνέχισαν το μπαράζ ρουκετών προς την ισραηλινή επικράτεια υποστηρίζοντας μάλιστα ότι επλήγησαν μεταξύ άλλων και αεροπορικές βάσεις των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. «Οι βάσεις που στόχευαν οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ είναι οι Χατζόρ, Χατζερίμ, Νεβάτιμ, Τελ Νοφ, Παλμαχίμ και Ραμόν», δήλωσε η Χαμάς.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του στρατού Χιλντάι Ζιλμπερμαν διέψευσε τον ισχυρισμό των τρομοκρατικών οργανώσεων της Γάζας, λέγοντας ότι το σώμα μιας ρουκέτας προσγειώθηκε μακριά από τη βάση Τελ Νόφ.

See it with your own eyes: Hamas turned a civilian structure in Gaza into a rocket launch site ready to fire rockets at Israel.



Under intl. law, a civilian structure used for military purposes is a legitimate military target.



We gave civilians time to evacuate, and then... pic.twitter.com/YJmPMv5Hnr