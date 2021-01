Χόνγκ Κονγκ: Μαζική καταστολή με συλλήψεις ακτιβιστών και πολιτικών του μπλοκ υπερ της δημοκρατίας

Με μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις μαζικής καταστολής από τότε που επεβλήθη ο δρακόντειος νόμος περί εθνικής ασφάλειας από το Πεκίνο, οι αστυνομικές αρχές του Χονγκ Κονγκ συνέλαβαν ακτιβιστές και πολιτικούς που ανήκουν στο λεγόμενο μπλόκ υπέρ της δημοκρατίας.

Οι πρώην νομοθέτες Τζέιμς Το, Άντριου Γουάν, Λαμ Τσέουνγκ-τινγκ, Γου Τσι-γουαι και Ρόι Κγουόνγκ ήταν μεταξύ εκείνων που συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Τρίτης, τοπική ώρα.

Το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα δήλωσε ότι η αστυνομία συνέδεσε τις συλλήψεις με τις πρόσφατες παραιτήσεις των νομοθετών κατηγορώντας τους ότι παραβιάζουν τον εθνικό νόμο για την ασφάλεια ο οποίος μπορεί να επιφέρει ακόμα ποινή ισόβιας κάθειρξης, σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα της οργάνωσης στο Facebook.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο, παραιτήθηκε σύσσωμο το βουλευτικό σώμα της φιλοδημοκρατικής αντιπολίτευσης του Χονγκ Κονγκ, μετά την απομάκρυνση τεσσάρων συναδέλφων τους από το Πεκίνο, αφού πρώτα είχε εκδοθεί διάταγμα το οποίο έδινε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση της πόλης να απομακρύνει βουλευτές που θεωρούνται «απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Την Τρίτη, η αστυνομία εισέβαλε και στο σπίτι του Τζόσουα Γουόνγκ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για άλλα αδικήματα, και τον κατηγόρησε ότι παραβίασε το νόμο περί εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του ακτιβιστή.

#BREAKING Police also raided Joshua’s home for allegedly violating the national security law this morning as he took part in the primary election last year. 50+ democratic activists were arrested.