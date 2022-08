Χαμάς: Νεκρά τέσσερα παιδιά από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα - Τι λένε οι Ισραηλινοί

Τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα κατά τους νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Λωρίδα της Γάζας, παρά τις πληροφορίες για πιθανότητα εφαρμογής εκεχειρίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς.

Από την έναρξη της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης κατά της ένοπλης οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ την Παρασκευή, «41 Παλαιστίνιοι έπεσαν μάρτυρες, ανάμεσά τους 15 παιδιά και 4 γυναίκες, και 311 τραυματίσθηκαν» στην Λωρίδα της Γάζας, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι πολλά παιδιά σκοτώθηκαν στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τον Ισλαμικό Τζιχάντ κατά του ισραηλινού εδάφους, αλλά έπληξε από σφάλμα το παλαιστινιακό έδαφος.

Μάλιστα, ο ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας έδωσαν στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο.

Watch this failed rocket launch which killed children in Gaza.



This barrage of rockets was fired by the Islamic Jihad terrorist organization in Gaza last night.



The rocket in the red circle misfired, killing Palestinian civilians—including children—in Jabaliya in northern Gaza. pic.twitter.com/55zSU3fsRY