Βρετανικό ΥΠΑΜ: Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα εισέλθει σε μια νέα φάση

Ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία πρόκειται να εισέλθει σε μια νέα φάση, με τις περισσότερες συγκρούσεις να μετατοπίζονται προς ένα μέτωπο σχεδόν 350 χιλιομέτρων που εκτείνεται στα νοτιοδυτικά, από περιοχές κοντά στη Ζαπορίζια έως τη Χερσώνα, παράλληλα με τον πόταμο Δνείπερο, όπως γνωστοποίησε σήμερα η υπηρεσία πληροφοριών του βρετανικού στρατού.

Οι ρωσικές δυνάμεις είναι σχεδόν βέβαιο ότι συγκεντρώνονται στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, καθώς αναμένουν αντεπίθεση ή προετοιμάζονται για πιθανή επίθεση, ανέφερε στο Twitter το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Μεγάλα κομβόι ρωσικών στρατιωτικών φορτηγών, τεθωρακισμένων καθώς και ρυμουλκούμενων πυροβόλων συνεχίζουν να απομακρύνονται από την περιοχή του Ντονμπάς και κατευθύνονται νοτιοδυτικά.

Μάλιστα, τακτικά τάγματα που αριθμούν από 800 έως 1.000 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην Κριμαία και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή της Χερσώνα.

