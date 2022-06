Βρετανικό Υπ. Άμυνας: Η Ρωσία χτύπησε σιδηροδρομικές υποδομές στο Κίεβο

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι νωρίς την Κυριακή ρωσικοί πύραυλοι κρουζ που εκτοξεύτηκαν από αέρος έπληξαν σιδηροδρομικές υποδομές στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο.

Οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται στην πόλη Σιεβιεροντόνετσκ και οι ρωσικές δυνάμεις πιέζουν προς το Σλόβιανσκ, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας σε μια ενημέρωση στο Twitter.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει ότι θα χτυπήσει νέους στόχους στην Ουκρανία εάν οι δυτικές χώρες προμήθευαν τη χώρα με πυραύλους μεγαλύτερου βεληνεκούς.

Στο Σιεβιεροντόνετσκ, το κύριο πεδίο μάχης στα ανατολικά, όπου η Ρωσία έχει συγκεντρώσει τις δυνάμεις της πρόσφατα, αξιωματούχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι μια αντεπίθεση ανακατέλαβαν τη μισή πόλη.

Μετά την απώλεια του καταδρομικού Moskva τον Απρίλιο, ο ρωσικές δυνάμεις έχουν πιθανώς εγκαταστήσει πολλά συστήματα αεράμυνας στο Φιδονήσι στη δυτική Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, «συμπεριλαμβανομένων συστημάτων SA-15 και SA-22».

Εκτιμάται ότι αυτά τα όπλα έχουν αποστολή την αεράμυνα των ρωσικών πολεμικών πλοίων που βρίσκονται στο Φιδονήσι.

«Η δραστηριότητα της Ρωσίας στο Φιδονήσι συμβάλλει στον αποκλεισμό των Ουκρανικών ακτών και εμποδίζει την επανεκκίνηση του θαλάσσιου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών», αναφέρει το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7sDt8fXMK3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BwzT24DRlM