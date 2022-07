Βρετανία: Τρίτη μέρα παραιτήσεων στην κυβέρνηση Τζόνσον -«Ντροπιάζει το Συντηρητικό Κόμμα»

Συνεχίζονται οι παραιτήσεις υπουργών στην Βρετανία για τρίτη μέρα με κοινό αίτημα να αποχωρήσει ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Ασφαλείας Ντέμιαν Χιντς παραιτήθηκε σήμερα λέγοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη να αποχωρήσει ο πρωθυπουργός προκειμένου "να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη δημοκρατία μας".

"Πιο σημαντικό από όποια κυβέρνηση ή ηγέτη είναι τα πρότυπα που υποστηρίζουμε στη δημόσια ζωή και η πίστη στη δημοκρατία και στη δημόσια διοίκηση. Εξαιτίας της σοβαρής αποσάθρωσης αυτών, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το σωστό πράγμα για τη χώρα μας και για το κόμμα μας είναι να παραιτηθείτε από αρχηγός του και από πρωθυπουργός", έγραψε ο Χιντς στην επιστολή παραίτησής του με αποδέκτη τον Τζόνσον.

It has been a huge privilege and responsibility to serve as security minister.

It shouldn’t take the resignation of dozens of colleagues, but for our country, and trust in our democracy, we must have a change of leadership.

My letter to the PM: pic.twitter.com/V82wT5P2Ta