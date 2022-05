Βρετανία: Οι φιλορωσική διοίκηση της Χερσώνας θα ζητήσει δημοψήφισμα για ένταξη στη Ρωσία

Η πολιτικοστρατιωτική διοίκηση που επιβλήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις στην περιφέρεια της Χερσώνας στην Ουκρανία ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τη Ρωσία να περιλάβει την περιοχή στη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Αν η Ρωσία διεξαγάγει ένα δημοψήφισμα στην Χερσώνα για την ένταξή της στην Ρωσική Ομοσπονδία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η Μόσχα θα χειραγωγήσει τα αποτελέσματα για να δείξει σαφή πλειοψηφία υπέρ της αποχώρησης από την Ουκρανία, αναφέρει σε τακτική της ενημέρωση μέσω Twitter η Βρετανία.

