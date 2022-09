Βρετανία: Εισβολή στο Κοινοβούλιο από ακτιβιστές

Υποστηρικτές της ομάδας Extinction Rebellion εισέβαλαν στο Βρετανικό Κοινοβούλιο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση και κόλλησαν τους εαυτούς τους με κόλλα γύρω από την καρέκλα του Προέδρου.

Η ομάδα δημοσίευσε μάλιστα σχετική φωτογραφία στον λογαριασμό τους στο Twitter που τους δείχνει να κρατούν πανό που γράφουν «Αφήστε τον κόσμο να αποφασίσει» και «Συνέλευση των Πολιτών Τώρα».

BREAKING NEWS: Extinction Rebellion supporters have superglued around the Speakers Chair inside the commons chamber.



Right now inside Parliament a speech is being read out demanding a Citizens' Assembly Now: “We are in crisis. We can not afford to carry on like this..." pic.twitter.com/JqKBasRaCH