Βρετανία: Χάος στους σταθμούς των τρένων του Λονδίνου λίγο πριν το νέο lockdown

Τα νέα αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία μπορεί να παραμείνουν σε ισχύ για κάποιο διάστημα, όπως άφησε να εννοηθεί ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ την ωρα που χιλιάδες Βρετανοί εγκατέλειψαν την βρετανική πρωτεύουσα για περιοχές που είναι σε χαμηλότερη βαθμίδα επιτήρησης.

Παρά τις εκκλήσεις των Αρχών να μείνουν οι πολίτες στα σπίτια τους χαοτικές σκηνές με μποτιλιαρίσματα καταγράφηκαν στους δρόμους που οδηγούν σε άλλες περιοχές της Βρετανίας, αλλά και στους σταθμούς τρένων όπως στο St. Pancras, το Paddington και το King’s Cross, όπου πλήθος ταξιδιωτών έσπευδε να επιβιβαστεί στους συρμούς.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν την οργή του Ματ Χάνκοκ, που αποκάλεσε τους ταξιδιώτες... ανεύθυνους!

Footage taken at St Pancras International shows people packing the train station on the eve of London entering Tier 4 restrictions. It comes despite Professor Chris Whitty advising against travel tonight. Read more here: https://t.co/EzCZOz5uLf Credit: @spoonersean pic.twitter.com/5mnEa4Rnme

O πολιτικός συντάκτης του BBC, Λιούις Γκούνταλ ανέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter φωτογραφία απο τα δρομολόγια των τρένων τα οποία όπως φαίνεται ήταν όλα γεμάτα.

Can’t know for sure if these trains were sold out before today’s announcement but tonight’s trains out of London are certainly full. pic.twitter.com/SMhq5g7cTA