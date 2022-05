Βρετανία: Ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Στο στόχαστρο 63 άτομα

Shutterstock

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Λιζ Τρας, ανακοίνωσε πως απαγορεύουν όλες τις εξαγωγές υπηρεσιών προς τη Ρωσία, νέες κυρώσεις κατά 63 φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ αποκόπτουν την πρόσβαση της Ρωσίας στις υπηρεσίες λογιστικής, συμβουλευτικής διαχείρισης και δημοσίων σχέσεων. Η κυβέρνηση έχει επίσης ανακοινώσει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για άτομα που συνδέονται με ρωσικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και εφημερίδες, καθώς και κυρώσεις κατά ΜΜΕ.

Τα μέτρα, που ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Λιζ Τρας, θα αποκόψουν την πρόσβαση της Ρωσίας στις υπηρεσίες λογιστικής, συμβουλευτικής διαχείρισης και δημοσίων σχέσεων της Βρετανίας.



Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η Ρωσία «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό» από εταιρείες παροχής υπηρεσιών στις δυτικές χώρες και η διακοπή των υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου θα αντιπροσωπεύει το 10% των ρωσικών εισαγωγών στους τομείς που επηρεάζονται.



«Η συναλλαγή με το καθεστώς του Πούτιν είναι ηθικά χρεοκοπημένη και βοηθά στη χρηματοδότηση μιας πολεμικής μηχανής που προκαλεί ανείπωτα δεινά σε ολόκληρη την Ουκρανία. Η διακοπή της πρόσβασης της Ρωσίας στις βρετανικές υπηρεσίες θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο Κρεμλίνο και τελικά θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η αποτυχία του Πούτιν στην Ουκρανία.» ανέφερε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ.



Η κυβέρνηση έχει επίσης ανακοινώσει 63 νέες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων για άτομα που συνδέονται με ρωσικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και εφημερίδες, καθώς και κυρώσεις κατά ΜΜΕ.



Σε αυτούς περιλαμβάνονται υπάλληλοι του Channel One, ενός σημαντικού κρατικού σταθμού στη Ρωσία, καθώς και πολεμικοί ανταποκριτές που εργάζονται στις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού, της All Russian State Television and Radio Broadcasting, θα αντιμετωπίσουν επίσης κυρώσεις.



Στις κυρώσεις των ΜΜΕ περιλαμβάνεται το InfoRos, ένα πρακτορείο ειδήσεων που διαδίδει «αποσταθεροποιητική παραπληροφόρηση για την Ουκρανία», το SouthFront, «ένας ιστότοπος παραπληροφόρησης» και το Strategic Culture Foundation, ένα διαδικτυακό περιοδικό «που διαδίδει παραπληροφόρηση σχετικά με την εισβολή».