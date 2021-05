Βραδινός «περίπατος» Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του Ρολάν Γκαρός

Η ώρα, από την αρχική των 6:00μ.μ. που είχε προγραμματιστεί η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο φετινό Ρολάν Γκαρός, δεν περνούσε... Η καθυστέρηση και η εξέλιξη των προηγούμενων αγώνων έφερε τον 22χρονο τενίστα στο κορτ μετά τις 9:30μ.μ., ωστόσο, δεν χρειάστηκε και πολλή ώρα απέναντι στον Ζερεμί Σαρντί. Ο «Τσιτσι» επικράτησε με 3-0 σετ και προσπέρασε εύκολα το εμπόδιο του 1ου γύρου, ενώ στην επόμενη φάση περιμένει τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ του 20χρονου Αμερικανού Σεμπάστιαν Κόρντα (Νο50) και του 24χρονου Ισπανού Πέδρο Μαρτίνεθ (Νο100).

Ο 34χρονος Σαρντί, Νο58 στον κόσμο, πρόβαλε αντίσταση μόνο στο πρώτο σετ, όταν έφερε τον Τσιτσιπά «στα σχοινια» του τάι μπρέικ. Ο Τσιτσιπάς αν και προηγήθηκε 3-1, είδε τον Γάλλο να φτάνει στο 4-3, αλλά τον ισοφάρισε και επικράτησε με 7-6 στο τέλος. Η συνέχεια ήταν πιο εύκολη. Η ισορροπία του δεύτερου σετ «αλλοιώθηκε» με το μπρέικ του Τσιτσιπά για το 5-3 και κρατώντας το σερβίς του κέρδισε και 6-3 και πέτυχε το 2-0. Στο τρίτο σετ ο Ελληνας πρωταθλητής ήταν ασταμάτητος και με τρία μπρέικ πέτυχε το 5-1, φτάνοντας στη νίκη με 6-1 και έχει δύο μέρες ξεκούρασης μέχρι τον 2ο γύρο, που θα αρχίσει την Τετάρτη.

«Το ξεκίνημά μου ήταν πολύ νευρικό», παραδέχθηκε οι νικητής του αγώνα, όμως επισήμανε πως «στη συνέχεια βρήκα τον ρυθμό μου. Ηταν διαφορετικές συνθήκες από πέρσι, γιατί λόγω κορονοϊού είχαμε παίξει τον Σεπτέμβριο, όμως όσο περνούσε η ώρα βρήκα τα χτυπήματα μου». Η πρεμιέρα του Ρολάν Γκαρός του 2021, πάντως, έκρυβε μία μεγάλη έκπληξη, αφού το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, Ντομινίκ Τιμ, αν και προηγήθηκε με 2-0 σετ, ηττήθηκε με 3-2 από τον 35χρονο Ισπανό Πάμπλο Αντουχάρ, Νο60 στον κόσμο! Προ ημερών ο Αντουχάρ νίκησε και τον Ρότζερ Φέντερερ στη Γενεύη!

