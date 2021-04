Black Box: Τα καλά και τα κακά νέα που κομίζει ο Γιάννης Στουρνάρας

Θα καταφέρει τελικά η ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί με ικανοποιητικό ρυθμό φέτος και τα επόμενα χρόνια και πότε θα εξαλειφθεί η αβεβαιότητα; Μπορούν να αλλάξουν οι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη μετά την πανδημία ή θα πρέπει να σφίξουμε ξανά το ζωνάρι; Τι συμβαίνει με τις ελληνικές τράπεζες; Θα αυξηθούν ξανά τα κόκκινα δάνεια και πόσο ικανοποιητική είναι η κεφαλαιακή τους επάρκεια;



Μη μου πείτε, αν μπορούσατε να πάρετε αξιόπιστες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μάλλον θα νιώθατε «γκουρού» των αγορών για τους επόμενους μήνες ίσως και τα επόμενα χρόνια! Δώστε προσοχή στη σημερινή έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και στα όσα θα πει ο διοικητής της και ίσως γίνετε σοφότεροι.



Ο Γιάννης Στουρνάρας δεν είναι από τους τεχνοκράτες που «χαρίζονται» για να ωραιοποιήσουν την εικόνα. Λέει αυτά που βλέπει, και μιλά έξω από τα δόντια για όσα ο ίδιος και οι συνεργάτες του στην ΤτΕ εκτιμούν πως πρέπει να επισημανθούν.



Σήμερα η ΤτΕ έχει την ετήσια Γενική Συνέλευση της. Αυτό που πληροφορείται η στήλη είναι πως ο διοικητής της ΤτΕ έχει και καλά και κακά νέα να μεταφέρει μέσω της ετήσιας έκθεσης του. Τόσο για την οικονομία, την ανάπτυξη και τα δημοσιονομικά, όσο και για τις τράπεζες. Έχει, όμως, και προτάσεις να καταθέσει.



Ένα πρώτο μήνυμα που θα εκπέμψει είναι πως η αβεβαιότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν έχει αποκατασταθεί. Συνεχίζει να είναι υψηλή επειδή τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο θα έπρεπε στο μέτωπο των εμβολιασμών. Και αν αυτή η εικόνα δεν αλλάξει σύντομα, το οικονομικό κενό που θα δημιουργηθεί σε σύγκριση με τις ΗΠΑ αλλά και τη Μεγάλη Βρετανία, θα είναι πολύ μεγάλο και θα αργήσει να καλυφθεί.



Από το μέτωπο της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα νέα είναι ανάμεικτα καθώς δρουν αντίρροπες δυνάμεις. Για παράδειγμα η στήλη πληροφορείται θα πρέπει να περιμένουμε μια ύφεση 7%-8% σε σχέση με πέρυσι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, λόγω του lockdown σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων. Όμως οι προβλέψεις για όλο το 2021 μιλούν για ισχυρό comeback της ελληνικής οικονομίας με αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,2% που θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, στο 4,8% για το 2022. Η συμβολή των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης στο ΑΕΠ θα γίνει αισθητή ήδη από φέτος, καθώς μετά τον Ιούλιο περιμένουμε να εισρεύσουν περίπου 5,5 δισ. ευρώ για επενδύσεις.



Προβληματισμός θα εκπέμπεται από την Ετήσια Έκθεση της ΤτΕ και για την σοβαρή επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας. Εξ ου και το καμπανάκι που θα ηχήσει ο Γ. Στουρνάρας, αλλά και η προτροπή που θα καταθέσει για στενότερη διεθνή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές αυξήσεις στη φορολογία και να υιοθετηθούν κοινές φορολογικές πολιτικές με αιχμή την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προκειμένου να εξασφαλιστούν χρήματα που θα καλύψουν τα έξοδα της πανδημίας.



Ένα άλλο θέμα που θα ανοίγει με πιο αναλυτικό τρόπο η Έκθεση έχει να κάνει με την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας. Είναι μια συζήτηση που έχει ήδη ξεκινήσει στα ευρωπαϊκά φόρα, έχουν κατατεθεί σοβαρές προτάσεις, αλλά ενώ στηρίζεται θερμά από τις χώρες του Νότου, προσκρούει πάνω στο τείχος του Βερολίνου.



Προτάσεις θα έχει και σε ό,τι αφορά την ανάγκη αύξησης των κονδυλίων που προβλέπονται στο Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε και τα οποία περιορίζονται στα 750 δισ. ευρώ. Ο Γ. Στουρνάρας είναι υπέρ της θέσπισης ενός μόνιμου πακέτου ανάκαμψης. Το αν μπορεί μια τέτοια ιδέα να εφαρμοστεί, είναι ένα μεγάλο ερώτημα που την απάντηση θα τη δώσει ο χρόνος και το τεράστιο κενό μεταξύ του πακέτου στήριξης των ΗΠΑ που φτάνει το 14% του αμερικανικού ΑΕΠ και του πακέτου της Ε.Ε που είναι μόλις στο 7,5%.



Αφήσαμε για το τέλος το θέμα των κόκκινων δανείων, επειδή είναι το πιο άμεσο και πιο σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ είναι γνωστή η διάσταση απόψεων που υπάρχει μεταξύ της πρότασης της ΤτΕ για τη δημιουργία Asset Management Company (Bad Bank) και της κυβέρνησης όπως εκφράζεται δια του αρμόδιου υφυπουργού Γ. Ζαββού για το πρόγραμμα Ηρακλής.



Ο κεντρικός τραπεζίτης δεν αλλάζει την αρχική του εκτίμηση πως τα νέα κόκκινα δάνεια της πανδημίας θα διαμορφωθούν στα 8-10 δισ. ευρώ, έναντι των 5 δισ. ευρώ για τα οποία μιλούν οι τραπεζίτες.



Δεν αλλάζει, όμως, ούτε την άποψή του ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σχετίζεται όχι τόσο με αυτή καθ' αυτή την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών αλλά με την ποιότητά τους που είναι σημαντικά υποβαθμισμένη λόγω του αναβαλλόμενου φόρου ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει το 80-85% των συνολικών κεφαλαίων των τραπεζών και δημιουργεί αντικίνητρο για επενδύσεις από μακροπρόθεσμους επενδυτές.



Θα προτρέψει για μια ακόμη φορά να βρεθούν άμεσα λύσεις για την αναβαλλόμενη φορολογία από τη στιγμή που δεσμεύονται τόσο μεγάλοι πόροι για την ένταξη των τραπεζών στον Ηρακλή.





---



Άμα έχετε καμιά ιδέα για το πως θα λυθεί αυτή η διελκυστίνδα διαρκείας μεταξύ των μετόχων της Ελλάκτωρ όπως αντιπροσωπεύονται από την Ολλανδική Reggeborgh – Φ. Μπόμπολα και την τετράδα των Δ. Μπάκου, Γ. Καϋμενάκη, Αν. Καλλιτσάντση και της Farallon, να μας το πείτε.



Η στήλη δεν βλέπει άλλη διέξοδο στο γαϊτανάκι της σκληρής πολεμικής των δύο πλευρών, από το να λυθούν οι διαφορές, να φανούν οι πραγματικές προθέσεις και να πέσουν τα λεφτά στην επόμενη Γενική Συνέλευση στις 22 Απριλίου που θα κληθεί να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 120,5 εκατ. ευρώ.



Εδώ πια δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με μια ενδο-μετοχική διαφορά που δεν οδηγεί πουθενά, αλλά για μια κόντρα που επηρεάζει συνολικά τον κατασκευαστικό κλάδο και την επανεκκίνησή του.



Την ώρα που η Reggeborgh μιλά επισήμως για «περιττή αναβολή» της προηγούμενης Γενική Συνέλευσης και «τρομερά ανεύθυνη πράξη που βάζει σε κίνδυνο το μέλλον της εταιρείας», και η Ελλάκτωρ αποκαλύπτει ότι υπήρξαν απευθείας απειλές στις τράπεζες ώστε να μην προχωρήσει η έκδοση ομολογιακού δανείου και ενδιάμεσης χρηματοδότησης της εταιρείας, η Greenhill των επιχειρηματιών Μπάκου – Καϋμενάκη η οποία εμφανίστηκε στη Γ.Σ να ελέγχει ποσοστό μικρότερο του 5% (καθώς τα δικαιώματα ψήφου για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φαίνεται να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της off shore Αiolos ως ενέχυρο δανείου από τη Farallon) λέει τα αντίθετα. Ότι δηλαδή η αναβολή της συνέλευσης «συνιστά πράξη ευθύνης» επειδή δίνει πρόσθετο χρόνο στις δύο πλευρές να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να επιτύχουν την αναγκαία συναίνεση.



Αυτή τη θέση υποστήριζε από την αρχή η Greenhill, αυτή την ατζέντα εξακολουθεί να προωθεί, επιχειρώντας να επιτύχει απευθείας διάλογο με τους Ολλανδούς και να βγει και από πάνω λέγοντας πως είναι η στάση της Reggeborgh ανεύθυνη επειδή δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση, και δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τα 50 εκατ. ευρώ άμεσα στην Ελλάκτωρ αποσυνδέοντας την καταβολή τους από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.



Από την άλλη οι Ολλανδοί έχουν μια συγκεκριμένη στρατηγική την οποία δεν φέρονται διατεθειμένοι να απεμπολήσουν. Αυτή που λέει πως οποιαδήποτε συζήτηση δεν μπορεί να γίνει πίσω από κλειστές πόρτες μεταξύ συγκεκριμένων μετόχων, αλλά στην ανοιχτή Γενική Συνέλευση παρουσία όλων των μετόχων.

Αν αυτός ο πακτωτλός ανακοινώσεων των δύο πλευρών ήταν ευρώ, τα προβλήματα της Ελλάκτωρ θα είχαν λυθεί....

---



Ο κύβος ερρίφθη για την εκλογή νέου προέδρου στην Εθνική Τράπεζα. Παρόλο που οι αρμοδιότητες του είναι «μη εκτελεστικές», όπως και να το κάνουμε η θέση του προέδρου της μεγαλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα, περιβάλλεται με αίγλη και κύρος.

Για το λόγο αυτό ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στην «αγορά» τα ονόματα των επίδοξων διαδόχων του κ. Κώστα Μιχαηλίδη.

Για την πλήρωση της θέσης θα ακολουθηθεί διαφανής, ανοικτή διαδικασία με αποστολή βιογραφικών τα οποία θα κληθεί να αξιολογήσει το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας.

Αναμφίβολα η πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν θα περάσει απαρατήρητη καθώς αναμένεται να εμφανιστούν αρκετοί υποψήφιοι.

Προς το παρών δύο ονόματα ακούγονται πιο ισχυρά, τα οποία όχι μόνο διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αλλά για διαφορετικούς λόγους ο καθένας έχουν σοβαρές πιθανότητες να διεκδικήσουν τη θέση.

Κατά σειρά λοιπόν κατάταξης, τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει ο Γκίκας Χαρδούβελης. Καθηγητής στο πανεπιστήμιο Πειραιά (κοιτίδα πολλών άξιων τραπεζιτών) διετέλεσε οικονομικός σύμβουλος της Eurobank, υπουργός Οικονομικών, και από το καλοκαίρι του 2019 τοποθετήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας.

Μάλιστα η δημιουργία ειδικής θέσης την οποία κατέλαβε (senior independent director) εξελήφθη από πολλούς ως ένδειξη της εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης προς το πρόσωπο του. Aρκετοί προεξοφλούν με σχετική βεβαιότητα ότι ο Γκίκας θα είναι ο επόμενος πρόεδρος τη Εθνικής.

Όμως και ο Άγις Λεόπουλος αποτελεί μια ιδιαίτερα πιθανή υποψηφιότητα που μπορεί να πάρει τη θέση. Ο κ. Λεόπουλος είχε διατελέσει σύμβουλος του αείμνηστου Θ. Καρατζά στην ΕΤΕ και στη συνέχεια ανέλαβε Γενικός Διευθυντής με αρμοδιότητα το διεθνές τμήμα της Τράπεζας το οποίο διέθετε στο παρελθόν. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην UBS στην Ελβετία.

Εσχάτως προσετέθη και τρίτο όνομα. Πρόκειται για συνεργάτη (και πρώην φοιτητή) του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφη, το όνομα του οποίου δεν το μεταφέρουμε …για να έχει και λίγο σασπένς (και σοβαρότητα) το ρεπορτάζ.



---



Σε συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται, επισήμως, φέρεται να βρίσκεται η Cardlink, η, κατά 85%, θυγατρική εταιρεία διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών του ομίλου Quest. Πίσω από τους ψιθύρους το μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχει “καπνός”, που σχετίζεται με την μεγάλη άνθηση του fintech, της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Τα deals, δηλαδή στον τομέα αυτό αναμένεται να πολλαπλασιαστούν προσεχώς ενόψει και των έργων του ταμείου ανάκαμψης. Υπό το πρίσμα αυτό, στην Cardlink, που διαθέτει 290.000 POS, επεξεργάζονται διάφορες εναλλακτικές μεγέθυνσης της δραστηριότητάς τους.



---



Έφτασε η ώρα της αλήθειας για τον ΔΕΔΔΗΕ, ενός πολύ σημαντικού αλλά και «δύσκολου» asset της ΔΕΗ που λόγω των πολύ μεγάλων προοπτικών ανάπτυξης, αναμένεται ότι θα προσελκύσει πολύ σημαντικό πολυεθνικό ενδιαφέρον. Η αγορά περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την ανακοίνωση της short list των σχημάτων που περνούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για την εξαγορά του 49% του Διαχειριστή. Εφόσον επιβεβαιωθεί το ισχυρό ενδιαφέρον για τον ΔΕΔΔΗΕ τότε θα δούμε μερικά από τα μεγαλύτερα funds παγκοσμίως να ανταγωνίζονται. Τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει αφορούν μεταξύ άλλων την αμερικανική Black Rock που αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτικό κεφάλαιο παγκοσμίως, καθώς και τα επίσης αμερικανικά funds KKR, Οak Hill Advisors και CVC Capital Partners, με την τελευταία να είναι αυτή την περίοδο ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην Ελλάδα με εξαγορές νοσοκομείων (Υγεία, Μητέρα κλπ), την Εθνική Ασφαλιστική, το Hilton, την Singular Logic, και τη Vivartia. Η 11άδα των διεκδικητών συμπληρώνεται από το γαλλικό fund Ardian, τα αυστραλιανά Macquarie και First Sentier, το ιταλικό Infrastructure fund F2I, και την καναδική επενδυτική British Columbia Investments (ΒCI). Ερώτημα αποτελεί τι θα συμβεί με την κινεζική κοινοπραξία China South Power Grid-China Three Gorges, καθώς και την επίσης κινεζική Guangzhou Power, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων έχει συμμετοχή το κινεζικό Δημόσιο, όπως και με την State Grid που κατέχει το 24% του ΑΔΜΗΕ.

----



Αύριο Τετάρτη αναμένεται να κατατεθούν προσφορές για τα περιουσιακά στοιχέια της Ναυτεμπορικής. Η ιστορική εταιρεία ΜΜΕ στη χώρα μας δεν κατάφερε να αναστείλει το διαγωνισμό του ειδικού διαχειριστή Do Value και πλέον τα σήματα της επιχείρησης, η εκτυπωτική μονάδα και τα οικόπεδα σε Λένορμαν και Παιανία, αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να αποτελέσουν αντικείμενο προσφορών την Τετάρτη. Οι αδερφές Αθανασιάδη το τελευταίο διάστημα έχουν επιδοθεί σε μία προσπάθεια να καθυστερήσουν τη διαδικασία, να κερδίσουν χρόνο. Χωρίς αποτελέσματα μέχρι στιγμής.

---



Εξελίσσεται το επενδυτικό πρόγραμμα που πραγματοποιεί η βιομηχανία παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας Χατζόπουλος. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις, εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και νέα μηχανήματα. Τα projects θα υλοποιηθούν έως τα τέλη του 2022 και πρόκειται για έναν σχεδιασμό αξίας 20 εκατ ευρώ. Σημειώνεται πως η εταιρεία αναπτύσσεται, ενώ το β'εξάμηνο του 2020 αγόρασε νέα αποθήκες και επέκτεινε τη γραμμή κυλίνδρων που διαθέτει, μέσω ενός νέου σταθμού χάραξης που αύξηση την παραγωγικότητά της.