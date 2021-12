Black Box: Μετά την Λάτση; Ό,τι κινείται φορολογείται και η Πυθία της οικονομίας

Στο κυνήγι της φορολογικής πελατείας, όλοι και όλα φορολογούνται. Με πληροφόρηση προς τους πολίτες η Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων των ΗΠΑ, ενημερώνει για την φορολόγηση εσόδων από παράνομες ενέργειες, καθώς και κλοπιμαία. Συγκεκριμένα διευκρινίζει ότι έσοδα από παράνομες ενέργειες όπως πώληση ναρκωτικών, πρέπει να δηλωθούν στο Schedule 1 (Form 1040) ή στο Schedule C του πίνακα που αφορά τους αυτοαπασχολούμενους. Αντίστοιχα στην περίπτωση των κλοπιμαίων, η αρχή δηλώνει πως εάν κλέψεις κάποιο περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να δηλωθεί η εκτιμώμενη αξία της χρονιάς που κλάπηκε, εκτός εάν πρόκειται να επιστραφεί την ίδια φορολογική περίοδο οπότε δεν υπάρχει λόγος να δηλωθεί. Και για όσους βιαστούν να μιλήσουν για «τρολ», η δημοσιογραφική μας ομάδα το επιβεβαίωσε καθώς αναφέρονται στην 17η έκδοση που δημοσιεύτηκε στις 16 Δεκεμβρίου - αριθμός καταλόγου 10311G στην σελίδα 78. Τα κράτη δεν θέλουν να πατάξουν το παράνομο χρήμα- να το φορολογήσουν θέλουν…

---

Ο χρυσός σιωπά προς το παρόν, μπορεί όμως και να μιλήσει κάποια στιγμή. Κοιτάζοντας τους πίνακες με τις επιδόσεις των διαφόρων εμπορευμάτων για το 2021, είναι πολύ εύκολο να βρει κανείς τους χαμένους, διότι πολύ απλά είναι ελάχιστοι. Αν εξαιρέσει κανείς το σογιάλευρο και το κακάο, όλες οι υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται από μία πολύ γνωστή ομάδα, μαζί με τον αρχηγό της: τα πολύτιμα μέταλλα και το χρυσάφι. Και αν για το παλλάδιο και την πλατίνα φταίει η στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για τον χρυσό ποια είναι η αιτία της στασιμότητας; Κατά πάσα πιθανότητα η μεταβατική κατάσταση στο μέτωπο του πληθωρισμού και των χαμηλών επιτοκίων. Ο χρυσός δεν ευνοείται από την – προς το παρόν αναμενόμενη – αύξηση των επιτοκίων, αφού δεν δίνει καμία απόδοση στον κάτοχό του.

Από την άλλη, ο ανερχόμενος πληθωρισμός δεν φοβίζει ακόμα πολύ τις αγορές, παρά τις αδιάκοπες περί αυτού συζητήσεις. Εφόσον αυτό αλλάξει, θα δούμε και διαφορετική συμπεριφορά του χρυσού, ειδικά αν ταυτόχρονα αυξηθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις. Γιατί όπως ξέρουμε, ο χρυσός λύνει την σιωπή του πολύ πιο εύκολα όταν οι αγορές ανησυχούν για τον πληθωρισμό και οι μεγάλες δυνάμεις δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους.

---

Οι Έλληνες εφοπλιστές καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο με το 2020 πρωταγωνιστώντας τόσο στην αγορά νεότευκτων όσο και στην second hand αγορά παγκοσμίως. Στη χρονιά που μετρά μέρες για να εκπνεύσει οι Έλληνες πλοιοκτήτες επένδυσαν το ιλιγγιώδες ποσό των 15,8 δισ. δολαρίων, ποσό που τους φέρνει στην κορυφή της λίστας των επενδύσεων από κάθε άλλη εθνικότητα στην αγορά πλοίων από δεύτερο χέρι και τους κατατάσσει δεύτερους μετά τους Κινέζους στην αγορά νεότευκτων .

Πραγματοποιώντας αγορές 9 δισ. δολ. σε νέες παραγγελίες και 6,8 δισ. δολ για αγορές πλοίων από δεύτερο χέρι (second hand), έκλεισαν την χρονιά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, ( το 2013 ήταν καλύτερη χρονιά) δείχνοντας έτσι ότι η ελληνική ναυτιλία παραμένει αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής στη διεθνή σκηνή

Συνολικά οι επενδύσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας για παραγγελίες νεότευκτων πλοίων και για αγορές second hand ξεπέρασαν το 2021 τα 147 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 74 δις. δολ. το 2020 Συνολικά, στη second hand αγορά το 7% του παγκοσμίου στόλου έχει αλλάξει μέχρι στιγμής χέρια, με τους Έλληνες να είναι οι πιο ενεργοί αγοραστές με εκτιμώμενη δαπάνη άνω των 6,8 δισ. δολαρίων, ακολουθούμενοι από Κινέζους ιδιοκτήτες με δαπάνες άνω των 5 δισ. δολάρια

---

Tρεις οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν το ελληνικό χρέος το 2021. Η Standard&Poor’s κατά μια βαθμίδα στο ΒΒ από ΒΒ-, η Scope επίσης κατά μια βαθμίδα στο ΒΒ+ από ΒΒ και η DBRS στο BB από BB (low), με θετικές προοπτικές, κινήσεις που οδηγούν προς τη σημαντική ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Όπως έχουν τα πράγματα, η πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας βρίσκεται μια βαθμίδα κάτω από το πολυπόθητο investment grade όσον αφορά στη Scope και δύο βαθμίδες στην βαθμολόγηση των S&P, Fitch και DBRS. Χρειάζεται αναβάθμιση τριών βαθμίδων όσον αφορά στη Moody’s.

To 2022 οι αισιόδοξες εκτιμήσεις θέλουν επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα μετά από 12 χρόνια και οριστική έξοδο από την κατηγορία junk. Eίναι όμως έτσι; Μάλλον η επενδυτική βαθμίδα θα καθυστερήσει αναφέρει φανατικός αναγνώστης της στήλης και γνώστης των σκέψεων των οίκων αξιολόγησης.

To πρώτο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου όταν ο οίκος Fitch θα επανεξετάσει το αξιόχρεο της Ελλάδας για να ακολουθήσουν αξιολογήσεις στις 8 Ιουλίου και στις 7 Οκτωβρίου. Τον οίκο Moody’s θα απασχολήσει η Ελλάδα στις 18 Μαρτίου και μετά στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ η S&P Ratings θα έχει κάτι να πει στις 22 Απριλίου και στις 21 Οκτωβρίου. Στις 18 Μαρτίου θα ανακοινώσει η DBRS τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της και θα ακολουθήσει νέα αξιολόγηση στις 16 Σεπτεμβρίου.

---

Όπως όλα δείχνουν η επενδυτική βαθμίδα θα… έρθει έως το 2024. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, που περιγράφονται στην ενδιάμεση έκθεση Νομισματικής Πολιτικής, η επόμενη αναβάθμιση κατά μια βαθμίδα θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2023, δηλαδή με Ba2 από τη Moody’s και με ΒΒ+ από την Fitch Ratings και της S&P Global Ratings. Και σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, ότι στις τρέχουσες αναλύσεις των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης για το ελληνικό δημόσιο χρέος, συνυπολογίζεται η θετική επίδραση του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων. Ενός περιβάλλοντος, που μένει να αποδειχθεί αν θα διατηρηθεί και για πόσο καιρό.

Οπότε η απόκτηση της «επενδυτικής βαθμίδας», φαίνεται πως αναβάλλεται για το 2024 και αυτό εφόσον έχουν επιταχυνθεί οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και έχει προχωρήσει η βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος της ελληνικής οικονομίας. Οι δείκτες με βάση τους οποίους βαθμολογείται και αξιολογείται το θεσμικό περιβάλλον, είναι το κράτος δικαίου (rule of law), η συμμετοχή και η λογοδοσία (voice and accountability), η πολιτική σταθερότητα και η απουσία βίας (political stability - no violence), η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης (government efficiency), ο έλεγχος της διαφθοράς (control of corruption) και η ποιότητα του θεσμικού πλαισίου (regulatory quality)

Τα παραπάνω τα έχει γράψει ο αναλυτής Κωνσταντίνος Χαροκόπος, τον οποίο (αν) κάποιοι δεν διαβάζετε… χάνετε..

---

Η συμφωνία για τη συμμετοχή της Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση στο Ταμείο Φαιστός είχε κλείσει εδώ και καιρό.. Ανακοινώθηκε χθες, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης που σας είχε ενημερώσει σχετικά από τις... 16 Δεκεμβρίου. Η στήλη «τρούπωσε» -ξανά- στο μυαλό του Αντώνη Τζωρτζακάκη και σας μεταφέρει τα επόμενα σχέδια του Ταμείου.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας το 2022 θα είναι έτος ανακοινώσεων σημαντικών επενδυτών στο Ταμείο. Με άλλους βρίσκονται σε συνομιλίες και με άλλους βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Υπάρχουν και τα NDA στη μέση… Σε κάθε περίπτωση Κυριάκος Πιερρακάκης και Αντώνης Τζωρτζακάκης πρέπει να αισθάνονται δικαιωμένοι για τη διαπραγμάτευση που έκαναν και πέτυχαν τα έσοδα από τις άδειες 5G να μην πάνε για το δημόσιο χρέος.

Όλα δείχνουν πως η πολλαπλασιαστική αξία των επενδύσεων που θα πυροδοτηθούν από το Ταμείο θα είναι σημαντική, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα εταιρειών τεχνολογίας στη χώρα. Κάτι που το έχουμε ανάγκη…

---

Εκτός από τα πολλά δεινά που έχει προκαλέσει, η πανδημία δημιούργησε και ένα καλό. Προκάλεσε το κράτος να αλλάξει και να μετασχηματιστεί. Ευτυχώς, προς έκπληξη πολλών και με τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο τιμόνι του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το κράτος τα κατάφερε. Χθες, για παράδειγμα, κόντρα στη συνηθισμένη στην Ελλάδα ραστώνη των χριστουγεννιάτικων διακοπών, τέθηκε σε εφαρμογή το covid free wallet. Το ψηφιακό δηλαδή, πορτοφόλι που περιέχει όχι μόνο το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανοσίας, αλλά και την αστυνομική ταυτότητα. Ποιος θα μας το έλεγε και θα τον πιστεύαμε πριν από μερικά χρόνια ότι μία εφαρμογή στο κινητό θα μπορούσε να υποκαταστήσει την ταυτότητα; Κάτι μας λέει ότι η χρησιμότητα της εφαρμογής αυτής η οποία για την ώρα υποκαθιστά τα πιστοποιητικά και την αστυνομική ταυτότητα που απαιτούνται για την είσοδο π.χ. σε κλειστούς χώρους θα διευρυνθεί. Και θα υποκαταστήσει, σύντομα, πλήρως την κλασική αστυνομική ταυτότητα.

---

Πως επηρεάζει η ενεργειακή κρίση και η πανδημία την Alpha Trust; Έχει ενεργοποιηθεί σχέδιο διαχείρισης της κρίσης για τον Covid – 19, με εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν ευέλικτες μορφές εργασίας ώστε οι λειτουργίες της Εταιρείας να διεκπεραιώνονται καθημερινά, εύρυθμα και απρόσκοπτα από τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας είτε από τον χώρο εργασίας τους είτε απομακρυσμένα, μέσω τηλεργασίας. Επίσης τα business trips έχουν...περιοριστεί.

Η άνοδος του επιπέδου τιμών σε βασικά προϊόντα και κυρίως στην ενέργεια που σημειώνεται τους τελευταίους μήνες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς συμπιέζοντας εν τέλει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Η εταιρεία παρακολουθεί αν θα υπάρξουν συνέπειες στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη των εταιρειών και στην ιδιωτική κατανάλωση. Επομένως μέχρι σήμερα οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες. Υπενθυμίζεται πάντως πως η εταιρεία κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών και γύρισμα σε κερδοφορία της στο εννεάμηνο του 2021, συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

---

Στο ταμπλό χθες η μετοχή του ΟΤΕ είχε την τιμητική της, καθώς κυριάρχησε τόσο από άποψη προσήμου (+2,13%) όσο και από άποψη τζίρου, στα 6 εκατ. ευρώ και χωρίς πακέτα. Στον αντίποδα, το μεγαλύτερο βάρος ήρθε από τη μετοχή της 3Ε που κατέγραψε απώλειες -2,62%, με μόλις 289 χιλιάδες ευρώ τζίρο.

---

Δια χειρός του αν. υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη «πέφτουν» στην αγορά άμεσα 1,570 δισ. ευρώ. Και εξηγούμαστε: Υπεγράφησαν επιχειρησιακές συμφωνίες για δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 970 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα θα είναι άμεσα διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα. Προσθέστε στα παραπάνω χρήματα την υπογραφή ανάλογων συμβάσεων με δύο διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), για τα οποία αναμένεται η εκταμίευση επιπλέον 600 εκατ. ευρώ. Επομένως το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1,57 δισ. ευρώ. Οι ιδιωτικές επενδύσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν πλήθος κλάδων της οικονομίας και θα συμβάλουν στην ταχύτερη μετάβαση της Ελλάδας σε βιώσιμους και σταθερούς ρυθμούς ανάκαμψης. Εν ολίγοις; Cash on the table και στο βάθος…επενδύσεις.

---

Επίσημα κατέχει πλέον το 12,6% της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου, δηλαδή σημαντικό ποσοστό στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της μεγαλονήσου, η Eurobank, μετά την έγκριση των αρχών. Το ποσοστό για το οποίο η έγκριση εκκρεμούσε ήταν 2,7% επίσης από τη Third Point Hellenic Recovery Fund, από την οποία η Eurobank είχε αποκτήσει τον Ιούλιο ποσοστό 9,9% της κυπριακής τράπεζας.

Τότε η Eurobank είχε συνάψει συμφωνία για την απόκτηση και του υπόλοιπου ποσοστού. Και είχε ανακοινώσει ότι «έχοντας πολύ καλή γνώση της εγχώριας αγοράς, μέσω της κατά 100% θυγατρικής Eurobank Κύπρου Λτδ και λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας, η Eurobank πιστεύει ότι η Ελληνική Τράπεζα, με τη διοίκηση, την κεφαλαιακή δομή και την πιστή πελατειακή της βάση, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να επωφεληθεί από τις προοπτικές που υπάρχουν και να αξιοποιήσει τις μελλοντικές ευκαιρίες».

---

Ήταν το τρίτο χαρτοφυλάκιο δανείων κατά σειρά το Orbit που τιτλοποίησε και μεταβίβασε η Alpha Bank ολοκληρώνοντας για φέτος μία σειρά από κινήσεις που θα τη φέρουν σε πλεονεκτική θέση από τον επόμενο χρόνο. Του Orbit είχαν προηγηθεί τα Galaxy και Cosmos. Με την τελευταία κίνηση η Alpha Bank θα ξεκινήσει το 2022 με μειωμένο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες. Συνολικά η Alpha Bank μείωσε κατά 14 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια μέσα σε έξι μήνες.

Το τελευταίο πακέτο δανείων περιελάμβανε καταναλωτικά δάνεια και υπόλοιπα ανοιγμάτων από πιστωτικές κάρτες. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει η υποθήκη ενός ακινήτου από πίσω ή μία εγγύηση που να βοηθά. Έτσι τα πακέτα αυτά πωλούνται φθηνότερα γιατί η δυνατότητα ανάκτησης κεφαλαίων αντίστοιχα, είναι μικρότερη. Το χαρτοφυλάκιο ήταν αξίας 1,3 δισ. ευρώ για ένα συνολικά οφειλόμενο ποσό 2,1 δισ. ευρώ. Το τίμημα της συναλλαγής που θα οριστικοποιηθεί σε τρεις μήνες είναι 108 εκατ. ευρώ ή 5,15 επί της συνολικής απαίτησης. Η Alpha Bank πέτυχε την υψηλότερη τιμή σε σχέση με αυτά τα πακέτα και έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι