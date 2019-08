Βίντεο με την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Εύβοια μέσα από καναντέρ

Βίντεο μέσα από το πιλοτήριο ενός καναντέρ που επιχειρούσε κατάσβεση στην περιοχή της Κεντρική Εύβοιας ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο υπεύθυνος για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Διαχείριση Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης.

Το πυροσβεστικό αεροσκάφος έιναι ένα από τα τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη που έφτασαν από την Ιταλία και την Ισπανία σε δράση πάνω από το πύρινο μέτωπο στην Εύβοια.

Ο κύπριος επίτροπος επισήμανε στο Twitter την άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού rescEU.

Ο κ. Στυλιανίδης γράφει στην ανάρτησή του ότι είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιείται αυτός ο μηχανισμός, με αεροπλάνα από την Ιταλία και την Ισπανία, να συμμετέχουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και προσθέτει: «Η άμεση ανταπόκρισή μας, αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία του rescEU και κάνει την απάντησή μας (στις φυσικές καταστροφές) πιο δυναμική, πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική».

Fires in #Greece



First deployment of #rescEU assets!



Firefighting planes from #Italy & #Spain in action fighting the fires.



Our immediate response proves the added value of #rescEU which makes our response more robust, quick & efficient.



© IT Civil Protection @eu_echo pic.twitter.com/ouhvoF8f5X