Βερολίνο: Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά μετά από έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών

Μια εκτεταμένη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα το πρωί στο Βερολίνο, έπειτα από έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών της αστυνομίας, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες υπογραμμίζοντας πως δυσκολεύονται να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

«Μια πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο δάσος Γκρίνεβαλντ», δυτικά της πόλης, και «σημειώνονται εκρήξεις», υπογράμμισαν οι πυροσβέστες.

A fire broke out in Berlin's Grunewald forest early on Wednesday following an explosion at a police munitions detonation site, with the German capital still facing searing summer temperatures. https://t.co/q0s5zwrOr5