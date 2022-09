Βαρύ κλίμα στη ρωσική στρατιωτική άσκηση της Άπω Ανατολής - Αμηχανία Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε αμήχανη συνάντηση με τον αρχηγό του στρατιωτικού του επιτελείου σήμερα Τρίτη, καθώς επιθεωρούσε στρατιωτικές ασκήσεις στη ρωσική Άπω Ανατολή, χιλιάδες μίλια μακριά από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η στρατιωτική υπηρεσία ειδήσεων Zvezda δημοσίευσε βίντεο με τον Πούτιν και τον αρχηγό του επιτελείου, στρατηγό Βαλέρι Γκερασίμοφ να εισέρχονται σε θάλαμο παρατήρησης, να κάθονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και να τηρούν άβολη σιωπή περιμένοντας την άφιξη του υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο Γκερασίμοφ χάιδεψε τα μαλλιά του και ανακάτεψε χαρτιά και ο Πούτιν σήκωσε και κοίταξε μέσα από ένα ζευγάρι κιάλια, κάποια στιγμή συμφώνησε με τον στρατηγό κουνώντας λακωνικά το κεφάλι του. Η άβολη γλώσσα του σώματος προκάλεσε πλήθος σχόλια πολιτικών και στρατιωτικών αναλυτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο Πούτιν προφανώς δεν θέλει ούτε να συνομιλήσει με τον διοικητή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων», σχολίασε στο Twitter ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπιλντ.

Would anyone describe this is a happy and confident trio? Putin obviously doesn’t even want to talk with the commander of the 🇷🇺 armed forces. pic.twitter.com/gfgcXfIPwy