Αύριο ο νέος γύρος συνομιλιών ενώ οι Ρώσοι ετοιμάζονται να εισβάλλουν στο Κίεβο

AP Images

Έφτασε πριν από λίγη ώρα στον τόπο των διαπραγματεύσεων η αντιπροσωπεία της Ρωσίας, μεταδίδει το πρακτορείο Nexta, ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, η ουκρανική αντιπροσωπεία θα είναι στον τόπο των συνομιλιών αύριο το πρωί, όπου και αναμένεται να ξεκινήσει ο νέος γύρος συνομιλιών. Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν για κατάπαυση του πυρός όταν προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Αγωνία για το κομβόι των Ελλήνων της Μαριούπολης

Με δυσκολίες πραγματοποιείται η επιστροφή των 82 Ελλήνων πολιτών σε αυτοκινητοπομπή μεγαλύτερη των 40 αυτοκινήτων, από τη Μαριούπολη προς τη Μολδαβία, καθώς οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από τους βομβαρδισμούς καθυστερούν την μετακίνησή της. Η πομπή έχει φτάσει στην Ζαπορίζια όπου και θα διανυκτερεύσει. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Ant1 σε σημείο της διαδρομής, τα οχήματα δέχθηκαν πυρά από τους Ρώσους, ενώ λόγω έλλειψης καυσίμων τα οχήματα με τα οποία απομακρύνθηκαν και οι ανταποκριτές δημοσιογράφοι των ελληνικών καναλιών θα παραμείνουν στη Ζαπορίζια.

Όλα αυτά τη στιγμή που από το Πεντάγωνο διαρρέεται ότι μπορεί και απόψε να εισβάλλουν οι Ρώσοι στο Κίεβο και το Reuters επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο μεταδίδει ενδείξεις ότι ο ουκρανικός στρατός επιχείρησε να επιβραδύνει την ανάπτυξη της Ρωσίας προς το Κίεβο.

Oι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το Reuters, δείχνουν ότι η Ρωσία θα εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας και θα γίνει πιο επιθετική στη στόχευση υποδομών. Η Ρωσία αύξησε τους «πύραυλους και το πυροβολικό της που στοχεύουν την πόλη», συνέχισε ο αξιωματούχος.

Ομοίως, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται στο Τσερνίχιβ και στο Χάρκοβο, δεν υπήρξε «καμία αξιόλογη κίνηση από τους Ρώσους για να καταλάβουν κανένα από τα δύο», είπε ο αξιωματούχος. Ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο στο νότο, είπε, σημειώνοντας ότι η Ρωσία ισχυρίζεται ότι τα στρατεύματά τους έχουν αναλάβει τον έλεγχο της πόλης Χερσώνα.

Λίγο νωρίτερα ο ρωσικός στρατός κατέλαβε την περιοχή γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, ενώ στην Μαριούπολη οι βομβαρδισμοί είναι ανηλεείς.

Ντμίτρο Κουλέμπα: Δεν θα δεχτούμε ρωσικά τελεσίγραφα

Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά όχι και να δεχτούμε ρωσικά τελεσίγραφα, διεμήνυσε νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα τονίζοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα διεξαχθούν περισσότερες συνομιλίες με τη Ρωσία και ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας είναι οι ίδιες με εκείνες που διατύπωνε ο Πούτιν πριν από τον πόλεμο.

Όπως είπε ο Ουκρανός υπουργός, η Λευκορωσία θα αντιμετωπίσει τις ίδιες κυρώσεις με τη Ρωσία αν οι δυνάμεις της εισέλθουν στην Ουκρανία, ενώ είπε ότι σήμερα συζήτησε για νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τη Βρετανίδα ομόλογό του Λιζ Τρας.

Συζητήσαμε για τις «συντονισμένες νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, για τη βάρβαρη επιθετικότητά της εναντίον της Ουκρανίας καθώς και για τα βήματα για να κλείσουν τυχόν "παραθυράκια" και να μην μείνει καμία δυνατότητα στη Ρωσία να παρακάμψει τις σημερινές και τις μελλοντικές κυρώσεις», έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

Call with my UK counterpart and friend @trussliz. Coordinated new sanctions on Russia for its barbaric aggression against Ukraine, as well as steps to close any loopholes and leave Russia no chance to bypass current and future sanctions. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 2, 2022

Τελευταία ενημέρωση 20:29

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Τετάρτη ότι εξετάζει την πιθανότητα να απελάσει Αμερικανούς διπλωμάτες από τη Μόσχα ως αντίποινα για την απέλαση Ρώσου διπλωμάτη από τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απελαύνουν έναν Ρώσο «πράκτορα πληροφοριών» που εργάζεται στα Ηνωμένα Έθνη, εκτός από 12 Ρώσους διπλωμάτες στην αποστολή της χώρας στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τους οποίους η Ουάσιγκτον διέταξε επίσης να αποχωρήσουν λόγω εθνικής ασφάλειας.

Τελευταία ενημέρωση 20:18

Αντιπολεμικό κάλεσμα απευθύνει από τη φυλακή ο ρώσος δικηγόρος και ακτιβιστής, επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος καλεί τους Ρώσους να διαδηλώνουν καθημερινά κατά της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τον πρόεδρο Πούτιν «παράφρονα τσάρο».

Ο Ναβάλνι κάλεσε σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και στο εξωτερικό, προκειμένου οι Ρώσοι να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο, καθώς και την αλληλεγγύη τους στους χιλιάδες ανθρώπους που συνελήφθησαν στη διάρκεια των αντιπολεμικών διαμαρτυριών στη Ρωσία από την έναρξη της εισβολής.

Τελευταία ενημέρωση 20:17

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε σήμερα ένα ψήφισμα που «απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη χρήση βίας κατά της Ουκρανίας». Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία με 141 χώρες να ψηφίζουν υπέρ, 5 κατά και 35 να δηλώνουν αποχή, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, από τα 193 μέλη.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας χαιρετίστηκε με χειροκροτήματα.

Τελευταία ενημέρωση 20:03

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ συζήτησαν σήμερα για τη "στρατιωτική επιχείρηση" της Μόσχας στην Ουκρανία σε τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε με πρωτοβουλία της ισραηλινής πλευράς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο, που αναμετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Ο Πούτιν είπε στον Μπένετ ότι το να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Μόσχας είναι μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τη διευθέτηση της κρίσης, ανέφερε το Κρεμλίνο, προσθέτοντας ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Τελευταία ενημέρωση 19:46

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ χαιρέτισε τις τελευταίες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και πρόσθεσε ότι αυτές οι κυρώσεις θα περιλαμβάνουν επίσης μέτρα κατά των κρυπτονομισμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αποκλείει επτά ρωσικές τράπεζες από το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SWIFT, αλλά δεν συμπεριέλαβε εκείνες που χειρίζονται πληρωμές ενέργειας, στις τελευταίες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 19:28

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε σήμερα ένα ψήφισμα που «απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη χρήση βίας κατά της Ουκρανίας». Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία με 141 χώρες να ψηφίζουν υπέρ, 5 κατά και 35 να δηλώνουν αποχή, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, από τα 193 μέλη.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας χαιρετίστηκε με χειροκροτήματα.

Το ψήφισμα απαιτεί από τη Μόσχα «άμεσα, πλήρως και άνευ όρων να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές της δυνάμεις» από την Ουκρανία και «καταδικάζει την απόφαση της Ρωσίας να «αυξήσει τον συναγερμό των πυρηνικών της δυνάμεων».

Τελευταία ενημέρωση 19:07

Ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι σκοτώθηκαν 498 Ρώσοι στρατιώτες και τραυματίστηκαν 1.597 στην Ουκρανία

Τελευταία ενημέρωση 19:02

Η αρμόδια επιτροπή της ουκρανικής Βουλής για ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών εκπονούν νομοσχέδιο για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην επικράτεια της Ουκρανίας , μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform επικαλούμενο ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Βουλής που αναρτήθηκε στο Telegram.

Τελευταία ενημέρωση 18:59

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι όταν ρωτήθηκε για το εάν οι ΗΠΑ θα απαγορεύσουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Ρωσία μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως «ζυγίζει» τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά και στις ανάγκες των Αμερικανών, εξετάζοντας εάν θα συμπεριλάβει τον ενεργειακό τομέα στα μέτρα που λαμβάνει κατά της Ρωσίας μετά την επίθεση στο ουκρανικό έδαφος.

Τελευταία ενημέρωση 18:55

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανέφερε ότι 874.026 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της την περασμένη Πέμπτη. Η Πολωνία έχει λάβει περισσότερο από το ήμισυ αυτού του συνόλου.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες έχει κάνει έκκληση για σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την επιχείρηση αρωγής της – αλλά λέει ότι η αρχική της πρόβλεψη πως έως και τέσσερα εκατομμύρια Ουκρανοί θα μπορούσαν να καταλήξουν να φύγουν από τη χώρα μπορεί να είναι υποτιμημένη.

Τελευταία ενημέρωση 18:54

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι υπάρχουν 21 νεκροί και 112 τραυματίες από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Τελευταία ενημέρωση 18:51

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι 1.597 Ρώσοι στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στην επίθεση μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου είπε ότι η Ρωσία υποβάθμισε μαζικά τις απώλειές της αναφέροντας έναν «απίστευτα χαμηλό» αριθμό στρατιωτών που έχουν τραυματιστεί ή σκοτωθεί.

Τελευταία ενημέρωση 18:50

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να φτάσουν αύριο για τον επόμενο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν για κατάπαυση του πυρός όταν προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Αυτή είναι μια σημαντική εξέλιξη και θα έβλεπε ενδεχομένως ένα τέλος, έστω και προσωρινά, στις επιθέσεις στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 18:47

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε σήμερα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ.

«Είμαστε σε στενή επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Θαυμάζουμε το θάρρος που επιδεικνύει ο ίδιος και ο λαός της Ουκρανίας που αντιστέκεται στη βάναυση ρωσική επιθετικότητα. Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει άνευ προηγουμένου βοήθεια και υποστήριξη στην Ουκρανία», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ, μέσω του twitter.

Εξάλλου, ο Σαρλ Μισέλ συναντήθηκε σήμερα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, Ματέους Μοραβιέτσκι, στην Πολωνία, όπου επισκέφθηκε έναν πρόχειρο καταυλισμό προσφύγων στα σύνορα με την Ουκρανία. « Η ΕΕ διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση και σας καλωσορίζει με αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ στο twitter.

Keeping close contact with president @ZelenskyyUa



Admiration for the bravery he and the people of #Ukraine are displaying resisting the brutal Russian aggression.



The #EU will continue to provide unprecedented assistance and support to #Ukraine pic.twitter.com/hW4qmzjjPm — Charles Michel (@eucopresident) March 2, 2022

Τελευταία ενημέρωση 18:44

Ο ρωσικός στρατός γνωστοποίησε ότι παρέχει ασφαλή διάδρομο για την μετακίνηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο σημείο όπου θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις.

Τελευταία ενημέρωση 18:28

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε σήμερα την «ανησυχία» του μετά από αναφορές για επιθέσεις σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ανησυχούμε πολύ για τις αναφορές για επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις», δήλωσε o γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Τελευταία ενημέρωση 18:23

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει το αίτημα του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι για εγγυήσεις ασφαλείας, ωστόσο, όπως τόνισε, η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στην αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας και ότι πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος συγκεκριμένων όπλων που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αναπτυχθούν στο ουκρανικό έδαφος, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Τελευταία ενημέρωση 18:15

Διεθνείς επιτροπές που εκπροσωπούν πρώην εκτοπισμένους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης υπέγραψαν έκκληση ζητώντας τον "άμεσο" τερματισμό του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία και καταγγέλλοντας "τη χρήση των λέξεων 'αποναζιστικοποίηση' και 'γενοκτονία' για να δικαιολογηθεί η επίθεση κατά της Ουκρανίας".

Τελευταία ενημέρωση 17:40

Ο δήμαρχος της νοτιοανατολικής πόλης της Μαριούπολης λέει ότι δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 14 ώρες σε ανηλεείς βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Βαντίμ Μποϊτσένκο είπε σε τηλεοπτικό κανάλι της Ουκρανίας ότι τα στρατεύματα της Μόσχας σταμάτησαν επίσης τις εκκενώσεις πολιτών από την πόλη-λιμάνι, εμποδίζοντας χιλιάδες να φύγουν από τη μάχη.

Τελευταία ενημέρωση 17:30

Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απαγόρευσης του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τελευταία ενημέρωση 17:28

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, είπε ότι αναμένει θετικά νέα όσον αφορά στην προσπάθεια της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ε.Ε.

Τελευταία ενημέρωση 17:29

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Ναφτάλι Μπένετ, σχετικά με την ρωσική επιθετικότητα, είχε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Had a phone conversation with 🇮🇱 Prime Minister @naftalibennett about Russian aggression. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

Τελευταία ενημέρωση 17:16

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει οικονομικά τους Ουκρανούς πρόσφυγες και τις χώρες που τους φιλοξενούν, δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον, κατά την επίσκεψή της στο συνοριακό πέρασμα Μεντίκα στην Πολωνία

Briefing from @Straz_Graniczna Polish border guards at #Medyka border crossing point between

🇺🇦 🇵🇱

They have a very well coordinated and orderly set-up to help those fleeing the war. pic.twitter.com/8kUBQDmeeD — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) March 2, 2022

Τελευταία ενημέρωση 17:10

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι μπορεί να θεωρηθεί ύποπτη για "εγκλήματα πολέμου" στην Ουκρανία λόγω των όπλων που χρησιμοποιεί εναντίον των αμάχων και κάλεσε τον ΟΗΕ να "απαιτήσει" τη ρωσική υποχώρηση.

"Αυτό που έχουμε ήδη δει εκ μέρους του καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν σε ό,τι αφορά τη χρήση πυρομαχικών που εξαπολύονται εναντίον αθώων αμάχων, αυτό αποτελεί ήδη κατά τη γνώμη μου έγκλημα πολέμου", είπε ενώπιον των Βρετανών βουλευτών που σηκώθηκαν για να χειροκροτήσουν τον Ουκρανό πρεσβευτή Βαντίμ Πριστάικο που βρισκόταν στο κτίριο της Βουλής των Κοινοτήτων.

Τελευταία ενημέρωση 16:53

Η επιστροφή του προσωπικού και Ελλήνων πολιτών ξεκίνησε νωρίς το πρωί με ίδια μέσα σε πομπή 21 αυτοκινήτων υπό τον πρέσβη Φραγκίσκο Κωστελλένo μετά την εκκένωση του Γενικού Προξενείου, στη Μαριούπολη.

H πομπή των αυτοκινήτων με 82 άτομα μετακινείται προς τα σύνορα με τη Μολδαβία, όπου θα υπάρχει κλιμάκιο της πρεσβείας Βουκουρεστίου υπό την Πρέσβη Σοφία Γραμματά για να τους παράσχει κάθε δυνατή αρωγή. Ο γενικός πρόξενος στη Μαριούπολη Μανώλης Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, θα παραμείνει στο Γενικό Προξενείο, το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Τελευταία ενημέρωση 16:47

Οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία πήραν τον έλεγχο της περιοχής γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο στην πόλη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

Σε δήλωσή του, ο Γκρόσι γνωστοποίησε πως ρώσοι διπλωμάτες στη Βιέννη πληροφόρησαν τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας για το ότι οι εργαζόμενοι στη μονάδα συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους, ενώ η ραδιενέργεια «παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα».

Τελευταία ενημέρωση 16:36

Ρωσική αντιπροσωπεία ταξιδεύει προς το σημείο όπου θα διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας, μετέδωσε το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Τελευταία ενημέρωση 16:13

Ο ουκρανικός στρατός κάλεσε σήμερα τις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν στην ουκρανική επικράτεια να έρθουν να τους παραλάβουν, ενώ το Κίεβο ισχυρίζεται ότι έχει πιάσει δεκάδες αιχμαλώτους από την έναρξη της εισβολής στη χώρα από τη Μόσχα.

«Λήφθηκε απόφαση να επιστραφούν οι αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες στις μητέρες τους, αν έρθουν στην Ουκρανία, το Κίεβο για να τους παραλάβουν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Τελευταία ενημέρωση 16:08

Ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η Ρωσία δεν έχει καταλάβει τη Χερσώνα, μια νότια πόλη-λιμάνι την οποία η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κατέλαβε.

Ο Ολέκσιι Αρέστοβιτς δήλωσε πως οι μάχες συνεχίζονται για την επαρχιακή πρωτεύουσα των περίπου 250.000 κατοίκων που βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Δνείπερου στη Μαύρη Θάλασσα.

"Η πόλη δεν έχει πέσει, η πλευρά μας εξακολουθεί να αμύνεται", είπε ο Αρέστοβιτς σε απευθείας ενημέρωση των δημοσιογράφων που μεταδόθηκε από τον ιστότοπο της προεδρίας. "Οι οδομαχίες συνεχίζονται."

"Οι πληροφορίες ότι η Χερσώνα έχει πέσει και ούτω καθεξής -- δεν είναι αλήθεια. Ο στρατός μας και οι ντόπιοι υπερασπιστές της πόλης εξακολουθούν να αντιστέκονται στην πόλη και γύρω από αυτήν".

Τελευταία ενημέρωση 15:55

Η αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή του Κιέβου τη νύχτα της 1ης Μαρτίου κατέρριψε δύο ρωσικά μαχητικά Su-35, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform επικαλούμενο ανακοίνωση της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας που αναρτήθηκε στο Facebook.

Τελευταία ενημέρωση 15:20

Περισσότεροι από 2.000 Ουκρανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ανακοίνωσε η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας. Όπως μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform, επικαλούμενο την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών, η οποία αναρτήθηκε στο Facebook, στους 2.000 πολίτες δεν περιλαμβάνονται οι υπηρετούντες στις δυνάμεις άμυνας.

Τελευταία ενημέρωση 15:00

Η Ρωσία θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε παραβίαση των δορυφόρων της ως αιτία πολέμου, δήλωσε ο επικεφαλής της διαστημικής υπηρεσίας της χώρας. Ο επικεφαλής της Roscosmos, Ντμίτρι Ρογκόζιν, διέψευσε δημοσιεύματα ότι τα ρωσικά κέντρα ελέγχου δορυφόρων έχουν ήδη χακαριστεί εν μέσω της εισβολής στην Ουκρανία, ενώ προειδοποίησε για οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα να το πράξει, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Η αποσύνδεση των δορυφόρων οποιασδήποτε χώρας είναι στην πραγματικότητα casus belli, αιτία πολέμου», σημείωσε ο Ρογκόζιν.

Τελευταία ενημέρωση 14:43

Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά όχι και να δεχτούμε ρωσικά τελεσίγραφα, διεμήνυσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα τονίζοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πότε θα διεξαχθούν περισσότερες συνομιλίες με τη Ρωσία και ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας είναι οι ίδιες με εκείνες που διατύπωνε ο Πούτιν πριν από τον πόλεμο.

Όπως είπε ο Ουκρανός υπουργός, η Λευκορωσία θα αντιμετωπίσει τις ίδιες κυρώσεις με τη Ρωσία αν οι δυνάμεις της εισέλθουν στην Ουκρανία, ενώ είπε ότι σήμερα συζήτησε για νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τη Βρετανίδα ομόλογό του Λιζ Τρας.

Συζητήσαμε για τις «συντονισμένες νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, για τη βάρβαρη επιθετικότητά της εναντίον της Ουκρανίας καθώς και για τα βήματα για να κλείσουν τυχόν "παραθυράκια" και να μην μείνει καμία δυνατότητα στη Ρωσία να παρακάμψει τις σημερινές και τις μελλοντικές κυρώσεις», έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

Τελευταία ενημέρωση 14:23

Η Ρωσία μπλοκάρει τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι κατέχουν ρωσικές μετοχές και ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την πώληση των περιουσιακών αυτών στοιχείων μετά το κύμα οικονομικών κυρώσεων που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Απαγορεύει πληρωμές μερισμάτων και τόκων (coupons) σε ξένους επενδυτές που κατέχουν μετοχές ρωσικών εταιρειών και ρωσικά ομόλογα με νόμισμα αναφοράς το ρούβλι (γνωστά ως OFZs).

Τελευταία ενημέρωση 14:12

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλείει επτά ρωσικές τράπεζες από το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SWIFT που εξασφαλίζει τις παγκόσμιες τραπεζικές συναλλαγές, στο πλαίσιο των κυρώσεών της για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το σημερινό φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση 13:37



Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς που είχαν στόχο σήμερα το πρωί την έδρα των υπηρεσιών ασφαλείας και πανεπιστήμιο στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο δήμαρχος της πόλης Ιχόρ Τερέχοφ, ο οποίος τόνισε ότι η πόλη του δεν θα παραδοθεί στις ρωσικές δυνάμεις.

Τελευταία ενημέρωση 13:35

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Πούτιν προετοιμάζει ειδική επιχείρηση προκειμένου να επαναφέρει τον φυγά πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, επικαλούμενα την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών. Μάλιστα, όπως μεταδίδουν, αυτή τη στιγμή ο Γιανουκόβιτς βρίσκεται στο Μινσκ.

Τελευταία ενημέρωση 12:45

Ο κρατούμενος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι έκανε έκκληση στους Ρώσους να πραγματοποιούν καθημερινά διαδηλώσεις κατά της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, όπως έγραψε σήμερα στο Twitter η εκπρόσωπός του.

"Ο Αλεξέι Ναβάλνι έχει ζητήσει από τον λαό να βγει στους δρόμους και να διαδηλώνει καθημερινά στις 19:00 και τα σαββατοκύριακα στις 14:00 εναντίον του πολέμου. Στις κεντρικές πλατείες των πόλεών σας, όπου βρίσκεστε", έγραψε η Κίρα Γιάρμις.

Τελευταία ενημέρωση 12:40

Η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα ολοένα και πιο κοντά στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

«Προετοιμαζόμαστε και θα υπερασπιστούμε το Κίεβο!», πρόσθεσε. «Το Κίεβο στέκεται όρθιο και θα παραμείνει όρθιο», υπογράμμισε ο Κλίτσκο.

Στο μεταξύ η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, η Χάνα Μάλιαρ, δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές ερευνούν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το αεροδρόμιο της Οδησσού, που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, έγινε στόχος επίθεσης με ρουκέτα ή πυρά πυροβολικού.

Τελευταία ενημέρωση 12:23

Συντηρώντας το θέμα των πυρηνικών όπλων, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι εάν διεξαγόταν ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, θα ενέπλεκε πυρηνικά όπλα και θα ήταν καταστροφικός, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Σ, Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την εισβολή κατά της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα, θα αντιμετώπιζε «πραγματικό κίνδυνο» εάν το Κίεβο αποκτούσε πυρηνικά όπλα.



Η Ρωσία δεν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ο Λαβρόφ σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τελευταία ενημέρωση 12:15

Αντιπροσωπεία Ρώσων διαπραγματευτών είναι έτοιμη να συνεχίσει σήμερα τις συνομιλίες με αντιπροσωπεία του Κιέβου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Σήμερα γύρω στις αρχές της βραδιάς, η αντιπροσωπεία μας θα βρίσκεται εκεί, θα περιμένουμε τους Ουκρανούς διαπραγματευτές», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «ελπίζει» πως αυτοί θα προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να διευκρινίσει σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής τους.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες όσον αφορά τις συνομιλίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι η Ρωσία θα πρέπει να σταματήσει τον βομβαρδισμό ουκρανικών πόλεων προτού μπορέσουν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε επίσης σήμερα ότι η Μόσχα θα πρέπει να διατυπώσει μια σκληρή, μελετημένη και ξεκάθαρη απάντηση κατά των μέτρων που επιβλήθηκαν από τις δυτικές χώρες για να υπονομεύσουν τη ρωσική οικονομία.

Τελευταία ενημέρωση 12:02

Το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης ανακοίνωσε σήμερα ότι αυτή η νότια ουκρανική πόλη εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο, όμως διεξάγονται μάχες με ρωσικά στρατεύματα.

Το δημοτικό συμβούλιο έκανε γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ρώσοι επιτιθέμενοι βομβαρδίζουν με πυροβολικό τοποθεσίες, περιλαμβανομένων συγκροτημάτων κατοικιών και κοιτώνων για ανθρώπους που έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας των μαχών.

Τελευταία ενημέρωση 11:45

Στον «αέρα» βρίσκεται ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με τον Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου να αναφέρει ότι ο χρόνος πραγματοποίησής τους είναι υπό συζήτηση και το Κρεμλίνο να δηλώνει ότι είναι άγνωστο αν θα προσέλθουν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι η διεξαγωγή περισσότερων συνομιλιών με τη Ρωσία ήταν υπό συζήτηση και ότι απαιτείται μια «ουσιαστική ατζέντα».

Ερωτηθείς σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής του δεύτερου γύρου συνομιλιών, ο Ποντόλιακ είπε: «Είναι υπό συζήτηση προς το παρόν. Απαιτείται μια ουσιαστική ατζέντα».



Από τη μεριά του το Κρεμλίνο ανέφερε ότι δεν σαφές αν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα έρθουν σε επόμενες συνομιλίες ή όχι. «Ας το ελπίσουμε», ανέφερε η ρωσική πλευρά.

Τελευταία ενημέρωση 11:06

Η Λευκορωσία ανέφερε σήμερα ότι έχει ενισχύσει την ασφάλεια στα δυτικά και στα νότια σύνορά της καθώς η Ρωσία έχει εισβάλει στη γειτονική της Ουκρανία.

Ο Λευκορώσος ηγέτης Αλεξάντρ Λουκασένκο δήλωσε χθες ότι η χώρα του δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει στη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία και απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κιέβου ότι Ρώσοι στρατιώτες εξαπολύουν επιθέσεις στην Ουκρανία από το έδαφος της Λευκορωσίας.

Τελευταία ενημέρωση 10:54

Η Ισπανία αποφάσισε να στείλει «επιθετικό στρατιωτικό υλικό» στην «ουκρανική αντίσταση», δήλωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε ομιλία του στο κοινοβούλιο.

«Καθώς βλέπω ότι υπάρχουν (πολιτικές) ομάδες που αμφισβητούν τη δέσμευση της κυβέρνησης» να συμμετάσχει στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, «θέλω να σας ανακοινώσω ότι η Ισπανία θα στείλει επιθετικό στρατιωτικό υλικό στην ουκρανική αντίσταση», επεσήμανε ο Σάντσεθ.

Τελευταία ενημέρωση 10:25

Η εισβολή στην Ουκρανία θα γίνει πιο βάρβαρη, δήλωσε σήμερα ο βρετανός υπουργός Αμυνας Μπεν Γουάλας.

«Όποιος σκέφτεται λογικά δεν θα έκανε αυτό που κάνει (ο Πούτιν), επομένως θα δούμε...την αγριότητά του να αυξάνεται. Δεν γίνεται το δικό του, περικυκλώνει πόλεις, τις βομβαρδίζει αδίστακτα τη νύχτα...και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να τις διαλύσει και θα κατευθυνθεί μέσα στις πόλεις», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC.

Τελευταία ενημέρωση 10:06

Περισσότεροι από 2.500 Κινέζοι πολίτες στην Ουκρανία έχουν μεταφερθεί εκτός της χώρας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Ουάνγκ Ουενμπίν σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Κίνα έχει ανακοινώσει ότι περίπου 6.000 Κινέζοι πολίτες ζουν στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 09:27

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν την Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Τελευταία ενημέρωση 09:15

Η Ουκρανία θα λάβει πυραύλους Stinger και Javelin από το εξωτερικό, όπως και άλλο ένα φορτίο τουρκικών drones (μη επανδρωμένων αεροσκαφών), δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέκσιι Ρέζνικοφ.

Ορισμένες δυτικές χώρες έχουν δεσμευτεί να προμηθεύσουν την Ουκρανία με όπλα για να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

Κατάληψη της Χερσώνας

Tα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τη νότια πόλη Χερσώνα, σύμφωνα με το BBC. Δεν είναι σαφές ποια είναι η ακριβής κατάσταση στη Χερσώνα, αλλά τοπικές αναφορές λένε ότι ο ρωσικός στρατός είναι στους δρόμους.

Παράλληλα, πάνω από εκατό κάτοικοι της Μαριούπολης (νοτιοανατολικά) έχουν τραυματιστεί εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, ο Βαντίμ Μποϊτσένκο.

«Ο αριθμός των τραυματισμένων αμάχων μεγαλώνει καθημερινή», δήλωσε ο Μποϊτσένκο στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

«Στα νοσοκομεία μας νοσηλεύονται 128 άνθρωποι. Οι γιατροί μας δεν πάνε πλέον καν σπίτι τους», πρόσθεσε.

Οι πληροφορίες που έδωσε ο αιρετός δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Ο ουκρανός υπουργός Υγείας Βίκτορ Λιάσκο ανέφερε μέσω Facebook ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν παιδίατρο αναισθησιολόγο ανοίγοντας πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της καθώς μετέφερε τραυματισμένο ανιψιό της σε νοσοκομείο από το χωριό Κουχάρι, στην περιφέρεια του Κιέβου.