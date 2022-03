Αύριο ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων - Συνεχίζεται η σθεναρή ουκρανική αντίσταση

Συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι θα ήταν αντιπαραγωγική, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, απευθυνόμενος σε Σέρβους δημοσιογράφους, ενόψει της έναρξης του νέου γύρου τριήμερων συνομιλιών Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν αύριο Τρίτη.

O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαμήνυσε νωρίτερα ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να αποδεχτεί «καθεστώς ουδετερότητας», ωστόσο σύμβουλος της κυβέρνησης του Κιέβου, έσπευσε να ξεκαθαρίσει λίγο μετά, σύμφωνα με το Reuters, ότι δεν αναμένει πρόοδο στα κύρια ζητήματα. Μάλιστα, κορυφαίος σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης κατηγόρησε τη Μόσχα ότι έχει στόχο να διχοτομήσει τη χώρα.

Ο Τζο Μπάιντεν διέψευσε από πλευράς του ότι οι ΗΠΑ ζητούν αλλαγή καθεστώτος στη Μόσχα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες κυρίως στη νότια Ουκρανία για την κατάληψη του λιμανιού της Μαριούπολης. Για τον κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής και την ανάγκη για άμεση εκκένωση της πόλης, όπου 160.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι χωρίς ρεύμα, προειδοποίησε ο δήμαρχος της πόλης.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Ενθών, από την έναρξη των ρωσικών επιθέσεων, 1.119 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.790 έχουν τραυματιστεί.

Παρά την τραγική αύξηση απωλειών σε αμάχους και υποδομές, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι υλικοτεχνικές ελλείψεις στους κόλπους των ρωσικών δυνάμεων επιδεινώνονται, κρατώντας τον ρωσικό στρατό στάσιμο.

Τελευταία ενημέρωση 15:02

Την ανάγκη να γίνουν προσπάθειες να σταματήσει η σύγκρουση στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό, διαφορετικά είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κλιμακωθεί, καθώς η δημόσια πίεση για περισσότερη εμπλοκή από το ΝΑΤΟ θα αυξηθεί, προτάσσει με συνέντευξή της στον Δημήτρη Μάνωλη για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Σούζαν Θόρντον. Η ίδια υπογραμμίζει ότι κατευθυνόμαστε σε νέο Ψυχρό Πόλεμο

Η επί τριάντα χρόνια υψηλόβαθμη Αμερικανίδα διπλωμάτης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και νυν συνεργάτης και επισκέπτρια λέκτορας για την εξωτερική πολιτική στη Νομική Σχολή του Γέιλ αναφέρει ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια συμφωνία κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που θα παρέχει κάποιο βαθμό ουκρανικής στρατιωτικής ουδετερότητας με αντάλλαγμα τη διατήρηση της κυριαρχίας της Ουκρανίας, σοβαρές εγγυήσεις ασφάλειας και τη δυνατότητα της Ουκρανίας να συνδεθεί οικονομικά με όποιον θεωρεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά της.

Η έμπειρη περί των διεθνών σχέσεων Αμερικανίδα πρώην διπλωμάτης προβλέπει ότι στο καλύτερο σενάριο θα υπάρξει ρωσική απόσυρση από την Ουκρανία που θα αφήνει την Κριμαία, το Ντονμπάς και την ακτή της Αζοφικής Θάλασσας υπό τον de facto ρωσικό έλεγχο.

Σε σχέση με τον Πούτιν, αναφέρει πως «αν και πολλοί ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν το μυαλό του, κανείς δεν ξέρει πραγματικά πώς σκέφτεται και με τι θα συμβιβαζόταν σε σχέση με την Ουκρανία. «Πολλοί ελπίζουν ότι ο Πούτιν θα "εξαφανιστεί", αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να βασιζόμαστε σε αυτό» προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, σημειώνει πως δεν μπορεί να αλλάξει τη γεωγραφία της και πρέπει να αξιολογήσει με σύνεση τις προοπτικές για το μακροπρόθεσμο μέλλον της, καθώς και να αξιοποιήσει στο έπακρο τη θέση της.

Τελευταία ενημέρωση 14:55

Η ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την έκδοσή της μέχρι το τέλος της ρωσικής «ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία», σύμφωνα με το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 14:51

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκδίωξε τρεις Σλοβάκους διπλωμάτες, σύμφωνα με πληροφορίες του ρωσικού ειδησεογραφικού δικτύου RIA, που επικαλείται το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 14:49

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, δήλωσε ότι ο Πούτιν δεν σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τον τέταρτο γύρο των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-Ρωσίας στις 29 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη.

⚡️ Peskov: No plans for Putin-Zelensky meeting. Dmitry Peskov, spokesman for Russian President Vladimir Putin, says that Putin isn’t planning on meeting President Volodymyr Zelensky following the fourth round of Ukraine-Russian negotiations on March 29 in Istanbul.

Τελευταία ενημέρωση 14:46

Ομάδα δυτών των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων προσπαθεί να εξουδετερώσει νάρκη που εντοπίστηκε περίπου 70 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας, ενώ και άλλες νάρκες έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με το Reuters.

Νωρίτερα σήμερα οι τουρκικές αρχές ασφάλισαν νάρκη κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία, ενώ το Σάββατο εξουδετέρωσαν άλλη, πυροδοτώντας ισχυρή έκρηξη βόρεια της Κωνσταντινούπολης.

Η κύρια υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι αρκετές νάρκες έχουν παρασυρθεί στη θάλασσα, αφού αποκόπηκαν από καλώδια κοντά στα ουκρανικά λιμάνια. Το Κίεβο διέψευσε τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντάς τον παραπληροφόρηση και προσπάθεια αποκλεισμού τμημάτων της θάλασσας.

Η Ρουμανία συνορεύει στη Μαύρη Θάλασσα με τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ουκρανία, στην οποία η Ρωσία εισέβαλε πριν από έναν μήνα.

Τη νάρκη εντόπισαν νωρίτερα σήμερα ψαράδες και ενημέρωσαν το ρουμανικό πολεμικό ναυτικό.

Τελευταία ενημέρωση 14:36

Η Βόρεια Μακεδονία χαρακτήρισε πέντε Ρώσους διπλωμάτες personas non grata, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, που επικαλείται το Reuters.

Οι ρώσοι διπλωμάτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα σε πέντε ημέρες, έπειτα την παραβίαση των διπλωματικών κανόνων, διευκρινίζει το υπουργείο.

Τελευταία ενημέρωση 14:28

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις κυβερνήσεις να σταματήσουν τη διάθεση καθεστώτος ιθαγένειας σε επενδυτές και να αναστείλουν τη βίζα σε Ρώσους και Λευκορώσους πολίτες.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω ανησυχιών ότι άτομα που πλήττονται από τις κυρώσεις της ΕΕ για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπορεί να είναι κάτοχοι βίζας ή διαβατηρίων της ΕΕ, αναφέρει το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ορισμένοι Ρώσοι ή Λευκορώσοι υπήκοοι που υπόκεινται σε κυρώσεις ή υποστηρίζουν σημαντικά τον πόλεμο στην Ουκρανία ενδέχεται να έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια της ΕΕ ή προνομιακή πρόσβαση στα κράτη-μέλη της, μεταξύ άλλων να ταξιδεύουν ελεύθερα στον χώρο Σένγκεν».

Σχεδόν 700 κορυφαίοι πολιτικοί, επιχειρηματίες και στρατιωτικοί που κατηγορούνται ότι υποστηρίζουν το Κρεμλίνο έχουν μπει στη μαύρη λίστα της ΕΕ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ελέγξουν αν αυτά τα άτομα, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις διέθεταν χρυσό διαβατήριο ή βίζα, αναφέρει η Επιτροπή, και θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα ακυρώσουν αυτά τα διαβατήρια ή θα ανακαλέσουν αμέσως τις άδειες διαμονής.

Τελευταία ενημέρωση 14:17

Η ρωσική εισβολή έχει κοστίσει στην Ουκρανία 564,9 δισ. δολ. μέχρι σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών του Κιέβου.

Περίπου 8.000 χιλιόμετρα (4.970 μίλια) δρόμων και 10 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα κατοικιών έχουν καταστραφεί ως αποτέλεσμα των μαχών, σύμφωνα με το υπουργείο.

Τελευταία ενημέρωση 14:02

Η Ρωσία επεξεργάζεται μεθόδους για την αποδοχή πληρωμών για τις εξαγωγές φυσικού αερίου της σε ρούβλια και θα λάβει αποφάσεις σε εύθετο χρόνο αν οι ευρωπαϊκές χώρες αρνηθούν να πληρώσουν στο ρωσικό νόμισμα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα.

Στη συνάντηση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή, δεν προέκυψε κοινή θέση σχετικά με την απαίτηση της Ρωσίας.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα, η κυβέρνηση και η Gazprom, η οποία αντιπροσωπεύει το 40% των ευρωπαϊκών εισαγωγών φυσικού αερίου, θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους για πληρωμές ρουβλίου φυσικού αερίου στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έως τις 31 Μαρτίου.

«Δεν πρόκειται να προμηθεύουμε αέριο δωρεάν, αυτό είναι ξεκάθαρο», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε τηλεδιάσκεψη. «Στην περίπτωσή μας, αυτό δεν είναι σχεδόν εφικτό και κατάλληλο να εμπλακούμε σε φιλανθρωπία (με Ευρωπαίους πελάτες)».

Την Παρασκευή, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ συμβούλεψε τους Γερμανούς παρόχους ενέργειας να μην πληρώνουν για το ρωσικό αέριο σε ρούβλια, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Welt. Η Ιταλία θα συνεχίσει να πληρώνει τη Ρωσία για ενέργεια σε ευρώ, δήλωσε κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος της ιταλικής κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα.

Τελευταία ενημέρωση 13:47

Άτομα που χρησιμοποιούν το γράμμα «Z» στη Γερμανία για να συμβολίσουν την υποστήριξή τους στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία ενδέχεται να υπόκεινται σε δίωξη, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών τη Δευτέρα.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε μιλώντας στους δημοσιογράφους: «Το γράμμα Ζ φυσικά δεν απαγορεύεται, αλλά η χρήση του μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να αποτελεί έμμεσο τρόπο υποστήριξης στον ρωσικό επιθετικό πόλεμο».

Το γράμμα Z έχει χρησιμοποιηθεί ως σήμανση σε ρωσικά στρατιωτικά οχήματα που συμμετέχουν στη σύγκρουση και έχει υιοθετηθεί από Ρώσους που υποστηρίζουν τον πόλεμο.

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί εγκληματική πράξη και όποιος εγκρίνει δημόσια έναν τέτοιο πόλεμο μπορεί επίσης να διωχθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών σε τακτική συνέντευξη Τύπου.

Τελευταία ενημέρωση 13:43

Κόσμος σε σταθμό του μετρό που χρησιμοποιείται ως καταφύγιο στο Χάρκοβο.

Τελευταία ενημέρωση 13:40

Για απώλειες περίπου 17.000 Ρώσων στρατιωτών έως τώρα στην Ουκρανία κάνει λόγο το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του ουκρανικού ΓΕΣ, το Κίεβο έχει καταστρέψει 123 ρωσικά αεροσκάφη, 127 ελικόπτερα, 586 τανκς, 1.694 οπλισμένα οχήματα, 66 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 73 τάνκερ και 7 σκάφη.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 302 ρωσικά συστήματα πυροβολικού, 95 εκτοξευτήρες ρουκετών και 54 συστήματα αεράμυνας.

Τελευταία ενημέρωση 13:21

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία μίλησε δημόσια με τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ για συναυλία αλληλεγγύης στην οποία συμμετείχαν Ουκρανοί, Ρώσοι και Λευκορώσοι μουσικοί.

Ο Σταϊνμάγερ, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καραντίνα λόγω μόλυνσης από τον Covid-19, το πρωί της Κυριακής άνοιξε εξ αποστάσεως κλασική συναυλία «για την ειρήνη και την ελευθερία» της Φιλαρμονικής του Βερολίνου στο προεδρικό παλάτι Bellevue.

Τελευταία ενημέρωση 13:14

Οι εταιρείες που αποχωρούν από τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στο Καζακστάν, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της χώρας σε γερμανική εφημερίδα, λέγοντας ότι το Καζακστάν δεν θα ήθελε να βρεθεί στη λάθος πλευρά ενός νέου «σιδηρού παραπετάσματος».

Οι χώρες δεν πρέπει να έρχονται απλώς για να αποφύγουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, «αλλά όλες οι εταιρείες με καλή φήμη που θέλουν να μεταφέρουν την παραγωγή τους εδώ είναι ευπρόσδεκτες», αναφέρει τη Δευτέρα η Die Welt, επικαλούμενη τον Ρομάν Βασιλένκο.

«Αν υπάρχει νέο σιδηρούν παραπέτασμα, δεν θέλουμε να είμαστε πίσω από αυτό», σημείωσε, αναφερόμενος στον δυτικό όρο με τον οποίο περιγράφεται η διαχωριστική γραμμή που αναπτύχθηκε μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Σειρά δυτικών εταιρειών κλείνουν τις επιχειρήσεις στη Ρωσία ως απάντηση στην πίεση των καταναλωτών να πάρουν θέση ενάντια στην εισβολή στην Ουκρανία. Το Καζακστάν έχει αποφύγει να επικρίνει την κίνηση της Ρωσίας να εισβάλει σε μια πρώην σοβιετική δημοκρατία, αλλά ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ, δήλωσε ότι όλες οι χώρες πρέπει να τηρούν αυστηρά τους κανόνες και τις αρχές του καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών.

Τελευταία ενημέρωση 13:11

Η Ρωσία χαρακτήρισε την Deutsche Welle «ξένο πράκτορα», σύμφωνα με το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 13:00

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία επεξεργάζεται μεθόδους για να δέχεται πληρωμές για τις εξαγωγές φυσικού αερίου της σε ρούβλια και σημείωσε ότι θα λάβει αποφάσεις σε εύθετο χρόνο, αν οι ευρωπαϊκές χώρες αρνηθούν να πληρώσουν σε ρωσικό νόμισμα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογράμμισε ότι θα υπάρξει σαφές πλαίσιο για την πραγματοποίηση τέτοιων πληρωμών.

Τελευταία ενημέρωση 12:54

Τον περιορισμό των ωρών κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε νύχτα η κυκλοφορία στο Κίεβο ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Τελευταία ενημέρωση 12:46

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι Ρώσοι ερευνητές θα εξετάσουν βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να δείχνει τις ουκρανικές δυνάμεις να κακομεταχειρίζονται Ρώσους στρατιώτες σε καθεστώς αιχμαλωσίας.

Τελευταία ενημέρωση 12:33

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία στην Τουρκία είναι πιθανόν να ξεκινήσουν αύριο Τρίτη και είναι σημαντικό να διεξαχθούν τετ α τετ παρά την απουσία προόδου μέχρι σήμερα.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν κατά τη διάρκεια χθεσινής τηλεφωνικής επικοινωνίας για την διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, με την Άγκυρα να ελπίζει ότι μπορεί να οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει γίνει πρόοδος σχετικά με την προοπτική συνάντησης ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι μέχρι σήμερα οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ομάδες της Ουκρανίας και της Ρωσίας δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι τα σχόλια του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, που δήλωσε ότι ο Πούτιν, τον οποίο χαρακτήρισε «χασάπη», δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία, αποτελούν πηγή ανησυχίας και ότι Κρεμλίνο θα συνεχίσει να παρακολουθεί «πολύ προσεκτικά» τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου.

Τελευταία ενημέρωση 12:21

Την Πέμπτη 7 Απριλίου η ομιλία του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Τελευταία ενημέρωση 12:00

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σήμερα Δευτέρα, μιλώντας σε Σέρβους δημοσιογράφους ότι οποιαδήποτε συνάντηση του Πούτιν με τον Ζελένσκι θα ήταν αντιπαραγωγική.

«Η Δύση ήθελε να ποδοπατήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών. Ωστόσο η Ρωσία διαθέτει τεράστιο αριθμό εταίρων στον κόσμο και δεν τίθεται θέμα απομόνωσής της», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ πρόσθεσε ότι οι πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ έχουν πρόσφατα αποκτήσει ολοένα και περισσότερο αντιρωσικό χαρακτήρα.

Σχετικά με τις σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας ανέφερε ότι «βρίσκονται στο ισχυρότερο επίπεδο που έχουν ποτέ βρεθεί, τη στιγμή που τα δυτικά έθνη επιδιώκουν να απομονώσουν τη Μόσχα με κυρώσεις χωρίς προηγούμενο».

Το Πεκίνο έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στις κυρώσεις, επιμένοντας ότι θα διατηρήσει οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, και έχει αρνηθεί να καταδικάσει «τις ενέργειες της Μόσχας στην Ουκρανία», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Σ. Λαβρόφ.

Τελευταία ενημέρωση 11:55

Οι μάχες συνεχίζονται σε όλη την Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να ανοίγουν επίσης πυρ στις εγκαταστάσεις πυρηνικής έρευνας Neutron Source στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης.

Στο μεταξύ τα ουκρανικά στρατεύματα εξαπέλυσαν επιτυχείς αντεπιθέσεις γύρω από το Χάρκοβο, σύμφωνα με τον περιφερειακό επικεφαλής των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

«Απωθούμε τις δυνάμεις κατοχής προς την κατεύθυνση των (ρωσικών) συνόρων», σημείωσε χθες, Κυριακή, στο Telegram ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Κτίριο κατοικιών επλήγη, πρόσθεσε, κατά τη διάρκεια ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο χωριό Όσκιλ στην περιοχή Ιζιούμ και σκοτώθηκε μια τετραμελής οικογένεια. Η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή.

Οι ρωσικές δυνάμεις μετακινούνται προς τη Λευκορωσία για να ανασυγκροτηθούν μετά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν στην Ουκρανία, σύμφωνα παράλληλα με χθεσινή ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Στο μεταξύ οι μάχες συνεχίζονται στη Ρούμπιζνε, τη Σεβεροντονέτσκ και τη Μαριούπολη στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Το γενικό επιτελείο ανακοίνωσε επίσης ότι η Ρωσική Εθνοφρουρά προσπαθεί να καταπνίξει την λαϊκή αντίσταση σε κατεχόμενες περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Μόσχα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μεγάλη αποθήκη καυσίμων στην Ουκρανία κοντά στην δυτική πόλη Λβιβ.

Η αποθήκη αυτή καυσίμων εφοδίαζε τον ουκρανικό στρατό στο δυτικό τμήμα της χώρας και κοντά στο Κίεβο, δήλωσε χθες ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχαν δοθεί από το Σάββατο από την Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 11:48

Συνολικά 67 στρατιωτικοί στόχοι καταστράφηκαν σε ένα 24ωρο, δήλωσε επίσης ο Κονασένκοφ από τη Μόσχα. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν εγκαταστάσεις επισκευών του στρατού στην Λβιβ, μια αποθήκη με αντιαεροπορικούς πυραύλους 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιέβου και 18 μαχητικά drones. Οι επιθέσεις στην Ουκρανία θα συνεχιστούν, σημείωσε ο Κονασένκοφ.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο dpa επισημαίνει ότι, όπως ισχύει για τους περισσότερους ισχυρισμούς και των δύο πλευρών στη διάρκεια του πολέμου, δεν έχει καταστεί μέχρι στιγμής δυνατό να επαληθευτεί ούτε αυτή η πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Τελευταία ενημέρωση 11:43

Οι εκτεταμένες καταστροφές έχουν αφήσει χωρίς νερό, θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα τον πληθυσμό του Τσερνίχιβ, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν τη συγκεκριμένη πόλη της βόρειας Ουκρανίας.

Η παροχή φυσικού αερίου εξακολουθεί να λειτουργεί εν μέρει, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης χθες Κυριακή που δημοσιοποίησε το ειδησεογραφικό δίκτυο dpa.

Η υποδομή της πόλης καταστράφηκε από «έντονες μάχες», αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επιδιόρθωση των ζημιών, έγραψε το Σάββατο στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Βιατσεσλάβ Τσάους.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την Τσερνίχιβ στον ουκρανικό βορρά. Κεντρικός δρόμος της πόλης, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οδηγεί στο Κίεβο.

Ο δήμαρχός της Βλαντισλάβ Ατροσένκο δήλωσε το Σάββατο ότι η πόλη έχει «εντελώς καταστραφεί» από τις ρωσικές δυνάμεις. Επίσης σημείωσε ότι περισσότεροι από 200 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ περισσότεροι από τους μισούς από τους 285.000 κατοίκους που είχε αρχικά η πόλη έχουν φύγει.

Τελευταία ενημέρωση 11:40

Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε τον δημόσιο τομέα να τερματίσει τις συμβάσεις με ρωσικές και λευκορωσικές εταιρείες με σχετικό σημείωμα που εξέδωσε σήμερα Δευτέρα.

Τελευταία ενημέρωση 11:26

Η υποστήριξη που προσφέρουν στη Μόσχα πολλοί Αφρικανοί ηγέτες, καθώς και κυβερνήσεις ή τουλάχιστον η απροθυμία τους να καταδικάσουν την εισβολή στην Ουκρανία, προκαλεί απογοήτευση στους δυτικούς αξιωματούχους.

Στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 17 αφρικανικά κράτη απείχαν –σχεδόν οι μισές αποχές– ενώ ένα κράτος ψήφισε κατά της καταδίκης της Ρωσίας για την «επιθετικότητά» της.

Το ψήφισμα τελικά εγκρίθηκε με 141 ψήφους υπέρ. Παρατηρητές, όπως ο Πράιαλ Σινγκχ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών στην Πρετόρια, προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέας στρατηγικής διαίρεσης της Αφρικής, παρόμοιας με εκείνη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Τελευταία ενημέρωση 11:18

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ υπογράμμισε πως το Κίεβο δεν σχεδιάζει να ανοίξει σήμερα Δευτέρα ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση αμάχων από πολιορκημένες πόλεις επειδή οι υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για πιθανή ρωσική «προβοκάτσια» στους διαδρόμους αυτούς.

«Οι πληροφορίες μας ανέφεραν πιθανές προκλήσεις από τους κατακτητές κατά μήκος των διαδρομών των ανθρωπιστικών διαδρόμων. Επομένως, για την ασφάλεια των πολιτών, δεν ανοίγουμε ανθρωπιστικούς διαδρόμους σήμερα», τόνισε η Βερεστσούκ.

Τελευταία ενημέρωση 11:06

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανέφεραν στο Twitter ότι φωτιά σε αποθήκη καυσίμων που χτυπήθηκε από εχθρικούς βομβαρδισμούς στο Λούτσκ είναι υπό έλεγχο.

Τελευταία ενημέρωση 10:50

Η πόλη Μαριούπολη της νότιας Ουκρανίας βρίσκεται στα πρόθυρα ανθρωπιστικής καταστροφής και πρέπει να εκκενωθεί πλήρως, δήλωσε ο δήμαρχός της τη Δευτέρα.

Ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο ανέφερε ότι περίπου 160.000 άμαχοι έχουν παγιδευτεί στην πόλη χωρίς ρεύμα. Είκοσι έξι λεωφορεία περίμεναν για να εκκενώσουν τους πολίτες, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις δεν είχαν συμφωνήσει να τους προσφέρουν ασφαλή διέλευση, ανέφερε.

Τελευταία ενημέρωση 10:42

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται, ωστόσο δεν είναι σε θέση να προωθηθούν πουθενά στα ουκρανικά εδάφη.

Τελευταία ενημέρωση 10:30

Η Gazprom, ο ενεργειακός κολοσσός της Ρωσίας, δημοσιεύοντας τα καθημερινά του στοιχεία, αναφέρει ότι συνεχίζει να μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας – συνολικού όγκου 109,5 εκατ. κυβικών μέτρων.

Την ίδια ώρα, αλλαγή σχεδίου ανακοίνωσε η ολλανδική εταιρεία ζυθοποιίας Heineken. Είχε προαναγγείλει ότι θα σταματήσει τις νέες επενδύσεις και τις εξαγωγές στη Ρωσία, αλλά δεν θα αποχωρήσει από τη χώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δηλώσεις εκπροσώπων της εταιρείας, η διοίκηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι πλέον βιώσιμες οι δραστηριότητες στη Ρωσία.

Τελευταία ενημέρωση 10:14

Η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει ισραηλινό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας ανάλογο αυτού που είναι γνωστό με την ονομασία «Σιδηρούς Θόλος», στο πλαίσιο του επανεξοπλισμού της που αποφασίστηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε χθες Κυριακή το βράδυ ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

«Μπορώ να σας αποκαλύψω πως αυτό είναι ασφαλώς ανάμεσα στα πράγματα που συζητάμε, και για καλούς λόγους», δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD.

Επιβεβαίωσε έτσι πληροφορίες που είχαν δώσει νωρίτερα χθες σε γερμανικά ΜΜΕ κοινοβουλευτικοί.

Η απόφαση δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί, όμως το ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι αφότου ο καγκελάριος Σολτς ανήγγειλε πως θα δαπανηθούν 100 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων και ότι οι στρατιωτικές δαπάνες της Γερμανίας θα φθάνουν πλέον τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ ετησίως.

«Πρέπει να προστατευτούμε καλύτερα έναντι της ρωσικής απειλής. Για αυτό, χρειαζόμαστε γρήγορα αντιπυραυλική ασπίδα σε παγγερμανική κλίμακα», εξήγησε ο ειδικός εισηγητής της Μπούντεσταγκ για τον αμυντικό προϋπολογισμό Αντρέας Σβαρτς, μέλος του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) του καγκελάριου.

«Το ισραηλινό σύστημα Arrow 3 είναι καλή λύση», πρόσθεσε σε δηλώσεις του που δημοσίευσε η εφημερίδα Bild, αναφερόμενος στο ισραηλινό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Τελευταία ενημέρωση 10:09

Η Τουρκία είναι μεταξύ των χωρών που θα μπορούσαν να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ανώτερος ουκρανός αξιωματούχος.

«Η Τουρκία είναι μεταξύ εκείνων των χωρών που θα μπορούσαν να γίνουν εγγυητές της ασφάλειάς μας στο μέλλον», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Ιχόρ Ζόβκβα, ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας στην Τουρκία.

Το Κίεβο θέλει δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφέρουν στην Ουκρανία προστασία σε περίπτωση μελλοντικής επίθεσης.

Τελευταία ενημέρωση 10:01

Μείωση των προσδοκιών ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία από την ουκρανική πλευρά. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να χαιρέτισε νωρίτερα τις νέες διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι ελπίζει ότι θα φέρουν ειρήνη «χωρίς καθυστέρηση».

Ωστόσο, το Reuters δημοσίευσε απόσπασμα δηλώσεων του συμβούλου του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας, Βαντίμ Ντενισένκο, ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων εκπροσώπων στην Τουρκία, ο οποίος αναφέρει ότι δεν νομίζει «ότι θα υπάρξει πρόοδος στα κύρια ζητήματα».

Τελευταία ενημέρωση 09:58

Οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στο γραφείο του εκπροσώπου του προεδρικού γραφείου στην Κριμαία, το οποίο βρίσκεται στη Χερσώνα, σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τα οποία και μεταδίδουν ότι έσπασαν τις πόρτες του κτηρίου και αφαίρεσαν την ουκρανική σημαία, καθώς και έγγραφα και άλλα αντικείμενα.

#Russian troops broke into the office of the #Ukrainian presidential representative office in #Crimea, which is located in #Kherson due to the annexation of the peninsula.



The soldiers broke down the doors in the building and removed the Ukrainian flag. pic.twitter.com/TdRm5K3eiD