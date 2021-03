Αντ. Γκουτέρες: «Ας εργαστούμε μαζί για να απαλλαγεί ο κόσμος από το ρατσισμό»

Το μήνυμα πως «τη σημερινή μέρα και κάθε μέρα, ας εργαστούμε μαζί για να απαλλαγεί ο κόσμος από το ρατσισμό, ώστε όλοι να ζήσουν σε έναν κόσμο ειρήνης, αξιοπρέπειας και ευκαιριών», στέλνει με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ειδικότερα, o Αντόνιο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση στους νέους σε όλο τον κόσμο, όπως επίσης στους εκπαιδευτικούς και στους ηγέτες, να διδάξουν ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι. Όπως τονίζει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, η φυλετική ανωτερότητα είναι ένα σατανικό ψέμα, ο ρατσισμός σκοτώνει.

Racism is a global evil.



It transcends generations and contaminates societies.



It perpetuates inequality, oppression and marginalization.



Let us work together to rid the world of racism so all may live in a world of peace, dignity and opportunity. #FightRacism pic.twitter.com/4xarDDraq0 — António Guterres (@antonioguterres) March 20, 2021

Εστιάζει στον «σημαντικό ρόλο» των νέων ανθρώπων, επισημαίνοντας πως «η νεολαία έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του ρατσισμού». Αναδεικνύοντας περαιτέρω τη σημασία της νεολαίας, σημειώνει πως η στάση και η συμπεριφορά των νέων ανθρώπων θα υπαγορεύσει τη μελλοντική μορφή και εικόνα των κοινωνιών μας.

Παράλληλα, επισημαίνει πως πέρυσι, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της βάρβαρης παγκόσμιας πανδημίας του ρατσισμού. «Περιέγραψαν τον ρατσισμό όπως ακριβώς είναι, παντού. Επικίνδυνος, αποκρουστικός, άσχημος. Και παντού. Ο ρατσισμός είναι ένα παγκόσμιο, βαθιά ριζωμένο κακό. Υπερβαίνει τις γενεές και μολύνει τις κοινωνίες. Διαιωνίζει την ανισότητα, την καταπίεση και την περιθωριοποίηση. Βλέπουμε τον ρατσισμό στις διάχυτες διακρίσεις που υφίστανται οι άνθρωποι με Αφρικανική καταγωγή. Τον βλέπουμε στις αδικίες που υφίστανται οι αυτόχθονες κι άλλες εθνικές μειονότητες. Τον βλέπουμε στις απόψεις των λευκών ρατσιστών και άλλες ακραίες ομάδες» παρατηρεί χαρακτηριστικά.

We see racism in the pervasive discrimination against people of African descent.



In the oppression endured by indigenous peoples.



In the abhorrent violence against people of Asian descent.



Wherever we see it, we must #FightRacism & condemn it without reservation o hesitation. — António Guterres (@antonioguterres) March 21, 2021

Σε αυτό το πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προτρέπει «όπου συναντούμε τον ρατσισμό, πρέπει να τον καταδικάζουμε χωρίς ενδοιασμό, χωρίς δισταγμό, χωρίς επιφυλάξεις».

Aντίστοιχα μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού ανάρτησε στο twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Λέμε ''όχι'' στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Λέμε ''ναι'' στην ισότητα και την αξιοπρέπεια», αναφέρει.

Λέμε «όχι» στον ρατσισμό και τις διακρίσεις. Λέμε «ναι» στην ισότητα και την αξιοπρέπεια. We say “no” to racism and discrimination. We say “yes” to equality and dignity. #WorldDayAgainstRacism pic.twitter.com/HvZStGo9nr — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 21, 2021

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης που σε ανάρτησή του στο twitter επισημαίνει:

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού είναι μέρα αφύπνισης. Για όλα όσα πρέπει να κάνουμε για μία ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία, χωρίς διακρίσεις, με ίσα δικαιώματα για όλους. Λέμε ένα δυνατό ΟΧΙ στον ρατσισμό, στην ξενοφοβία, στη μισαλλοδοξία».

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού είναι μέρα αφύπνισης. Για όλα όσα πρέπει να κάνουμε για μία ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία, χωρίς διακρίσεις, με ίσα δικαιώματα για όλους.

Λέμε ένα δυνατό ΟΧΙ στον ρατσισμό, στην ξενοφοβία, στη μισαλλοδοξία.#AntiRacismDay #FightRacism pic.twitter.com/afmYIoYAQB — Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) March 21, 2021

