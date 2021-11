Αρχίζει η γεώτρηση της EXXON MOBIL στην κυπριακή ΑΟΖ - Εκδόθηκε η NAVTEX

Ο κύβος ερρίφθη από τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό EXXON MOBIL καθώς παρά τις έντονες αντιδράσεις της Τουρκίας και το δυσμενές κλίμα στον παγκόσμιο ενεργειακό κλάδο ξεκινά τις εργασίες για τη γεώτρηση στο Οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ.

Σύμφωνα με NAVTEX που εξέδωσε ο Σταθμός της Λάρνακας, θα πραγματοποιηθούν από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 30 Ιανουαρίου «προπαρασκευαστικές εργασίες και γεωτρητικές εργασίες» στην περιοχή που ορίζεται από τις συντεταγμένες στο στίγμα του μεγάλου κοιτάσματος Γλαύκος που είχε εντοπίσει το 2019 η αμερικανική εταιρία.

Τότε ο αντιπρόεδρος της EXXON MOBIL εξέφραζε ενθουσιασμό για το μέγεθος του κοιτάσματος καθώς σύμφωνα με τις πρώτες ανακοινώσεις το κοίτασμα υπολογίζονταν σε 5-8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.

Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για το μεγαλύτερο κοίτασμα που είχε εντοπισθεί στην Κυπριακή ΑΟΖ και για τον λόγο αυτό οι Αμερικανοί επανέρχονται για νέα γεώτρηση η οποία θα επιβεβαιώσει την ακριβή εικόνα για το μέγεθος και την ποιότητα του κοιτάσματος.

Η Τουρκία αν και δεν φθάνει μέχρι το σημείο αυτό η διεκδίκησή της έναντι της Κύπρου, απαιτεί τη διακοπή όλων των ερευνών και γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ ακόμη και στο Νότιο τμήμα του νησιού επικαλούμενη τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Με τον τρόπο αυτό απαιτεί ουσιαστικά την αναστολή της άσκησής κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, εάν δεν έχει εξασφαλίσει την έγκριση της Άγκυρας.



Παρά τους λεονταρισμούς της Τουρκίας θεωρείται εντελώς απίθανο να επιχειρηθεί η παρενόχληση των πλοίων της EXXON MOBIL, όπως είχε γίνει με το γεωτρύπανο της ιταλικής ΕΝΙ.



Αντιθέτως, θεωρείται πολύ πιθανό να στείλει είτε ερευνητικό είτε γεωτρύπανο στο Οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ στο οποίο (στο νότιο τμήμα του) έχει εντοπισθεί το κοίτασμα ΚΑΛΥΨΩ από την Κοινοπραξία TOTAL/ENI, επιχειρώντας έτσι τετελεσμένα. Βεβαίως, μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει και πάλι σοβαρή κρίση στις ευρωτουρκικές σχέσεις, ενώ θα πρέπει να αναμένεται και αντίδραση τόσο της Γαλλίας όσο και της Ουάσιγκτον.

Η Κυπριακή NAVTEX:



19 1400 UTC NOV 2021

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO

NAV WRNG NW 397/21



PREPARATION WORKS AND DRILLING OPERATIONS WILL BE CONDUCTED

FROM 19 NOV 2021 UNTIL 30 JAN 2022 IN

THE AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:



A. 33-37N 031-22E

B. 33-37N 032-11E

C. 33-17N 032-11E

D. 33-17N 031-22E



ALL SHIPS ARE REQUESTED TO SAIL WITH CAUTION IN THE AFOREMENTIONED AREA.



CANCEL THIS MESSAGE ON 31 0100 UTC JAN 2022.

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA