Αποθεώνουν τον Τσιτσιπά τα διεθνή ΜΜΕ

Την αποθέωση γνωρίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την νίκη του επί του Ντομινικ Τίμ με 2 -1 σετ στον τελικό. Ο νεότερος τροπαιούχος του ATP Finals, χαρακτηρίζεται ως «Μαέστρος» αλλά και ως «Βασιλιάς του Λονδίνου» με τα διεθνή ΜΜΕ να αναφέρονται σε αυτόν με διθυραμβικά σχόλια αλλά και στον αγώνα αποκαλώντας τον τελικό-θρίλερ.

THE NEW KING OF LONDON



@StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals



@TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS