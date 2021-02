Αποκλειστικά ηλεκτρικές οι Jaguar το 2025 - Ακολουθούν τα Land Rover

Τη νέα της παγκόσμια στρατηγική που ονομάζεται "Reimagine" - βασικό συστατικό της οποίας είναι η επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της γκάμας των μοντέλων της - ανακοίνωσε η Jaguar Land Rover. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής όλα των εμπορικά σήματα της εταιρίας θα στραφούν στους μηδενικούς ρύπους, με πρώτη και καλύτερη τη Jaguar, που μέχρι το 2025 θα έχει γίνει μια πλήρως ηλεκτρική εταιρία. Την ίδια περίοδο, η Land Rover θα έχει ήδη βρεθεί να διαθέτει στην αγορά μια ευρεία γκάμα από έξι νέα, πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα.

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει το γεγονός ότι οι δύο μάρκες, η Jaguar και η Land Rover, αναμένεται αναπτύξουν ξεχωριστές ηλεκτρικές αρχιτεκτονικές, με "δύο σαφείς, μοναδικές προσωπικότητες." Και αυτό είναι μία απόφαση που φαίνεται ότι πηγαίνει ενάντια στο ρεύμα, το οποίο θέλει μοντέλα από διαφορετικές μάρκες να μοιράζονται την ίδια ηλεκτρική αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης των πόρων που απαιτούνται για την εξέλιξη τον επιμέρους υποσυστημάτων και σε τελική ανάλυση στο πλαίσιο της οικονομίας κλίμακας. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια να διατηρηθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε μάρκας. Κάτι που φαίνεται και από τον τρόπο που αιτιολογούνται οι σχετικές αποφάσεις, με ένα κείμενο που έχει κάτι από... ιδεολογικό» μανιφέστο.

Στην επίσημη, λοιπόν, ανακοίνωση της εταιρίας σχετικά με τη Land Rover αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:

«Σε ένα Land Rover, η περιπέτεια είναι αυτή που ενώνει όχημα και οδηγό. Ανοίγοντας νέους δρόμους, αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις και δίχως να συμβιβάζεται με το αναμενόμενο, η Land Rover δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πάνε πραγματικά «Πάνω και Πέρα» (Above and Beyond). Στα επόμενα πέντε χρόνια, η Land Rover θα υποδεχτεί έξι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις των μοντέλων της, καθώς εξακολουθεί να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης των πολυτελών SUV, μέσω των τριών οικογενειών: Range Rover, Discovery και Defender. Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο θα κάνει την εμφάνισή του το 2024.»

Ενώ σε σχέση με τη Jaguar αναφέρονται τα εξής:

«Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, η Jaguar θα έχει υποστεί μια αναγέννηση για να αναδυθεί ως μία αποκλειστικά ηλεκτρική μάρκα πολυτέλειας, με ένα εντυπωσιακά όμορφο νέο χαρτοφυλάκιο συναισθηματικά ελκυστικών σχεδίων, αλλά και πρωτοποριακές τεχνολογίες επόμενης γενεάς. Η Jaguar θα υπάρχει για να κάνει τη ζωή όμορφη, δημιουργώντας δραματικά όμορφες εμπειρίες αυτοκινήτων που αφήνουν τους πελάτες της να αισθάνονται μοναδικοί. Και παρόλο που το λογότυπο Jaguar XJ θα εξακολουθήσει να υπάρχει στη γκάμα της εταιρίας, ο προγραμματισμένος αντικαταστάτης του υπάρχοντος μοντέλου δεν θα αποτελέσει μέρος της νέας πραγματικότητας της μάρκας.»

Πώς μεταφράζονται τα παραπάνω; Όλα τα νέα μοντέλα της Jaguar θα είναι πλήρως ηλεκτρικά μέχρι το 2025, ενώ μέχρι το 2030, η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία αναμένει το 100% των πωλήσεων της μάρκας να είναι ηλεκτροκίνητα οχήματα μηδενικών ρύπων. Ο επαναπροσδιορισμός της Jaguar ως μιας πλήρως ηλεκτρικής μάρκας πολυτελείας από το 2025 και μετά έχει στόχο την αξιοποίηση των μοναδικών δυνατοτήτων της.

Από την άλλη, η Land Rover, θα μείνει λίγο πίσω από τη Jaguar, καθώς το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της θα λανσαριστεί το 2024. Η εταιρεία έχει σαν στόχο το 60% του συνόλου των πωλήσεών της μέχρι το 2030 να αφορούν πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Η νέα παγκόσμια στρατηγική – Reimagine – για τη βρετανική εταιρεία προέκυψε υπό την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Jaguar Land Rover, Thierry Bolloré. Πρόκειται για την έναρξη μιας διαδικασίας μετεξέλιξης της εταιρίας σε μια «καθαρή» επιχείρηση μηδενικού άνθρακα μέχρι το 2039 – και αυτό αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρίας – μαζί και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Σημειώνουμε ότι η Jaguar Land Rover αναμένεται να προχωρήσει σε διαφόρων τύπων συνέργειες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους ηγέτες του κλάδου, αξιοποιώντας βέβαια και τον όμιλο Tata. Ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αναφορά γίνεται και στην επένδυση της εταιρίας στην έρευνα για την εξέλιξη κυψελών υδρογόνου.

Όλα αυτά αναμένεται ότι θα οδηγήσουν τη Jaguar Land Rover σε μια πορεία προς διψήφιο περιθώριο EBIT και θετικές ταμειακές ροές.

Θυμίζουμε ότι η τρέχουσα γκάμα των μοντέλων της εταιρίας περιλαμβάνει πλήρως ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά και ήπια υβριδικά οχήματα, καθώς και τους πλέον σύγχρονους κινητήρες βενζίνης και ντίζελ. Το 2020 πουλήθηκαν 425.974 οχήματα Jaguar και Land Rover σε 127 χώρες.

Η Land Rover θεωρείται παγκοσμίως ως «ηγέτης» στο χώρο των πολυτελών SUV, όπου δίνει το παρών μέσω των τριών οικογενειών μοντέλων της Range Rover, Discovery και Defender. Η Jaguar είναι η μάρκα που προσέφερε πρώτη στην αγορά ένα premium ηλεκτρικό SUV, το Jaguar I-PACE.