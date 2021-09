Απάντηση Μηταράκη σε ανάρτηση Σασόλι για τη Μόρια

«Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν φύγει από τα νησιά μετά τη φωτιά και οι συνθήκες είναι πολύ βελτιωμένες σε σχέση με τη Μόρια», αναφέρει στην απάντησή του ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής προς τον πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Σασόλι που σε ανάρτησή του κάνει λόγο για συνέχιση των άσχημων συνθηκών στη Λέσβο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να προσφέρουν ανθρώπινη υποδοχή στους αιτούντες άσυλο. Αυτή είναι η κοινή μας ευθύνη», τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, ο κ. Σασόλι επισημαίνει ότι «ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά στον προσφυγικό καταυλισμό στη Λέσβο, χιλιάδες συνεχίζουν να ζουν σε άσχημες συνθήκες και με λίγες προοπτικές».

One year after the devastating fire in the refugee camp on Lesvos, thousands are still living in dire conditions and with few perspectives.



The EU and its member states have to step up their efforts to offer humane reception to asylum seekers. This is our common responsibility.