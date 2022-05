Ανάρτηση Έλον Μασκ: «Αν πεθάνω μυστηριωδώς... χάρηκα που σας γνώρισα»

Μια αινιγματική ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, πραγματοποίησε σήμερα ο νέος ιδιοκτήτης του γνωστού μέσου κοινωνικής δικτύωσης Έλον Μάσκ, ο οποίος έγραψε: «Αν πεθάνω μυστηριωδώς... χάρηκα που σας γνώρισα», χωρίς να αναφέρεται σε περισσότερες λεπτομέρειες..

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

Ο ιδιοκτήτης του Twitter σε αμέσως προηγούμενη ανάρτησή του παραθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες που κοινοποίησε ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roscosmos Ντμίτρι Ρογκόζιν, με τον τελευταίο να κατηγορεί τον Αμερικανό επιχειρηματία ότι παρείχε εξοπλισμό Starlink (δορυφορικό σύστημα) στο «Ναζιστικό Τάγμα Αζόφ» στην Ουκρανία, καθώς και σε μονάδες του ουκρανικού στρατού.

Ο Ρογκόζιν σημειώνει ακόμα ότι ο Έλον Μασκ «εμπλέκεται έτσι με τον εφοδιασμό των φασιστικών δυνάμεων στην Ουκρανία με στρατιωτικές επικοινωνίες. Και γι' αυτό θα πρέπει να απαντήσεις σαν ενήλικας, Έλον, όσο κι αν το παίζεις ανόητος».

«Η λέξη "ναζί" δεν σημαίνει αυτό που φαίνεται να νομίζει», ήταν το σχόλιο του Μασκ στην ανάρτηση που παραθέτει.

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG